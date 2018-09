Βραβεία Εmmy 2018: Οι νικητές, οι χαμένοι και οι εκπλήξεις!

Απονεμήθηκαν τα τηλεοπτικά βραβεία, με τις σειρές να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Οι νικητές, οι χαμένοι και οι εκπλήξεις.

Το “Game of Thrones” και “The Marvelous Mrs. Maisel” κέρδισαν τα κορυφαία βραβεία Emmy, στην απονομή που έγινε το βράδυ της Δευτέρας.

Την περσινή χρονιά απουσίαζε για πρώτη φορά από τα Emmy, μιας και ξεκίνησε να προβάλλεται όταν είχαν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες. Αυτό σήμαινε πως η 7η σεζόν του Game of Thrones θα στόχευε στα φετινά. Μαζί με τη σειρά του Amazon «The Marvelous Mrs. Maisel» και τη μίνι σειρά του FX «The Assassination of Gianni Versace» ήταν οι πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Δεν είναι τόσο ο αριθμός των βραβείων που πήρε το Game of Thrones. Μόλις 2 ήταν αυτά. Αλλά η ποιότητα. Γιατί ανακηρύχτηκε για 7η σεζόν η καλύτερη δραματική σειρά, ενώ ο Πίτερ Ντίκλειτζ απέδειξε ότι είναι το πιο πολύτιμο υποκριτικό στολίδι του σόου.

Από την άλλη, το The Marvelous Mrs. Maisel είχε δείξει από πέρσι τα δόντια του και φέτος έκανε μεγαλύτερη ρελάνς με 5 βραβεία, με την πρωταγωνίστρια Ρέιτσελ Μπροσνάαν να κερδίζει το Ά Γυναικείο για Κωμική σειρά. Ο τρίτος πόλος της βραδιάς, η συνέχεια του American Crime Story με τη δολοφονία του Βερσάτσε, πήρε 3 βραβεία.

Η πλήρης λίστα των νικητών Emmy 2018:

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Game of Thrones (HBO)

Καλύτερη Μίνι Σειρά: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Ά Γυναικείο σε Κωμική Σειρά: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Ά Ανδρικό σε Κωμική Σειρά: Bill Hader, Barry

Ά Γυναικείο σε Δραματική Σειρά: Claire Foy, The Crown

Ά Ανδρικό σε Δραματική Σειρά: Matthew Rhys, The Americans

Β΄Γυναικείο σε Δραματική Σειρά: Thandie Newton, Westworld

Β΄Ανδρικό σε Δραματική Σειρά: Peter Dinklage, Game of Thrones

Β΄Γυναικείο σε Κωμική Σειρά: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Β΄Ανδρικό σε Κωμική Σειρά: Henry Winkler, Barry

Ά Ανδρικό σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Regina King, Seven Seconds

Α΄Ανδρικό σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Β΄Γυναικείο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Merritt Wever, Godless

Β΄Ανδρικό σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Jeff Daniels, Godless

Σατιρική Εκπομπή: Saturday Night Live (NBC)

Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel (Πιλότος)

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Joel Fields and Joe Weisberg, The Americans (Start)

Σενάριο σε Μίνι Σειρά, Τηλεταινία ή Δράμα: William Bridges and Charlie Brooker, Black Mirror: USS Callister

Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel (Πιλότος)

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Stephen Daldry, The Crown (Paterfamilias)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Ryan Murphy, The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story (The Man Who Would Be Vogue)