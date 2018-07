Σοκ στη showbiz: Nεκρή στα 49 της η μούσα του Alexander McQueen, Annabelle Neilson

Νεκρή βρέθηκε στις 12 Ιουλίου στο διαμέρισμα της στο Τσέλσι του Λονδίνου το "μαύρο πρόβατο" της βρετανικής αριστοκρατίας, Annabelle Neilson. Η 49χρονη μούσα των σχεδιαστών μόδας Alexander McQueen & John Galiano και καρδιακή φίλη της Κέιτ Μος πέθανε από καρδιά, αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα.



Η Neilson απασχολούσε συχνά τα tabloid με τον άγριο και έκλυτο (ανά περιόδους) βίο της. Μοντέλο, συγγραφέας, μούσα και socialite των κύκλων της μόδας και της αριστοκρατίας η Neilson γεννήθηκε το 1969.



Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Βρετανίας η Neilson ήταν δυσλεκτική και το ανελέητο bullying την οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψει το σχολείο τα 16 της. Αυτό δεν ήταν το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισε στη ζωή της.



Η Neilson είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την κατάθλιψη και την ηρωίνη, "τη μόνη διαφυγή της", την oυσία που "έβαλε" στη ζωή της μετά από μια βίαιη επίθεση σε νοσοκομείο στην Αυστραλία στα χρόνια της εφηβείας της.



Μετά την απεξάρτηση της η Neilson αποθεώθηκε από τον αυτόχειρα σχεδιαστή μόδας και φίλο της McQueen που την ανέδειξε ως μοντέλο στα 22 της.



Η βρετανική μόδα την καλωσόρισε, η αριστοκράτισσα Neilson έγινε καρδιακή φίλη της Κέιτ Μος και το 1994 προκαλεί σκάνδαλο όταν παντρεύτηκε τον Nathaniel Rothschild, γιο του τραπεζίτη Jacob Rothschild στο Λας Βέγκας. Χώρισαν μετά από τρία χρόνια όμως το διαζύγιο δεν την πλήγωσε.



Η απώλεια του McQueen ωστόσο τη σημάδεψε για πάντα με την ίδια να την αποκαλεί "τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της".



"Ήταν ο σύντροφος μου, η αδελφή ψυχή μου" είχε πει μετά την αυτοκτονία του σχεδιαστή το 2010 που της είχε κάνει πρόταση να παντρευτούν -κάτι που η ίδια απέρριψε, μετανιώνοντας το όπως αποκάλυψε αργότερα.



"Η Κέιτ με φροντίζει πάντα, το ίδιο και εγώ. προσέχουμε η μία την άλλη. Είναι η καλύτερη μου φίλη, είναι η 'αδελφή' μου" είχε πει η ίδια στη Daily Mail.



Η Νeilson προσπάθησε να προβάλλει ένα νέο, καθαρό από εξαρτήσεις και κραιπάλες, δημόσιο πρόσωπο με τη συμμετοχή της στο reality show "Ladies of London" στη Βρετανία το 2014.



Την ίδια περίοδο συστήνεται ξανά ως συγγραφέας της σειράς παιδικών βιβλίων "The Me Me Me's". Η απώλεια της έχει προκαλέσει σοκ στον κύκλο της με τη Ναόμι Κάμπελ και την Κέιτ Μος να θρηνούν μια γυναίκα που έζησε την υπερβολή.



