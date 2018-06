Κατερίνα Βρανά: Συγκίνηση στην πρώτη εμφάνισή της σκηνή με αναπηρικό αμαξίδιο

Πάνω από 2000 άνθρωποι έδωσαν το παρών στη συγκινητική βραδιά που διοργανώθηκε για να στηρίξει την Κατερίνα Βρανά, το πιο αστείο κορίτσι του κόσμου, που τον τελευταίο χρόνοι περνά μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της.



Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, η Κατερίνα Βρανά έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση και καταχειροκροτήθηκε όταν τελικά σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο για να ευχαριστήσει τον κόσμο στις κερκίδες και τα σκαλιά του ΒΕΑΚΕΙΟΥ θεάτρου στον Πειραιά.



Στη σκηνή ανέβηκαν δεκαεννιά συνάδελφοι της-κορυφαίοι stand up κωμικοί, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό.



Η Κατερίνα Βρανά εμφανίστηκε στη σκηνή, μίλησε με πολύ θάρρος και ακόμη περισσότερο χιούμορ για την περιπέτεια της υγείας της, δίνοντας μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες. «Ευχαριστούμε για την πελώρια ανταπόκριση. Εκείνους που έσπευσαν να κλείνουν εισιτήριο κάνοντας την παράσταση sold out σε λίγες μόλις μέρες. Αυτούς που υπέμειναν την αναμονή την ημέρα της εκδήλωσης με την ελπίδα να βρουν εισιτήριο, αλλά και όλους όσοι θέλησαν να είναι μαζί μας αλλά δεν τα κατάφεραν», αναφέρει η Βάσω Σωτηρίου, η μάνατζερ της Κατερίνας Βρανά.



Η 7η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη stand up παράσταση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Ως μια βραδιά που σηματοδοτεί πως μόνο με την αλληλεγγύη μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο κάτω. Όσοι και όσες δεν καταφέρατε να είστε μαζί μας, αλλά θέλετε να βοηθήσετε την Κατερίνα μπορείτε ακόμη να το κάνετε, καταθέτοντας το ποσό της επιλογής σας σ' έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς με την αιτιολογία «V for Vrana».



Ελλάδα BANK: ALPHABANK ΙΒΑΝ: GR74 0140 1150 1150 0231 0036 219



BIC: CRBAGRAA ACCOUNTHOLDER: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΟΥΙΖΑ ΒΡΑΝΑ



Αγγλία BANK: NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC (a.k.a. NATWEST) IBAN: GB04 NWBK 6004 0419 2178 03 BIC: NWBKGB2L ACCOUNT HOLDER: K L VRANA



Πριν από περίπου ένα χρόνο η Κατερίνα Βρανά βρισκόταν στη Μαλαισία στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης περιοδείας στην περιοχή, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Αποδείχτηκε ότι ήταν σκωληκοειδίτιδα και η μη έγκαιρη διάγνωση είχε ως αποτέλεσμα να πάθει οξεία περιτονίτιδα.



Στη συνέχεια υπέστη διάτρηση εντέρου, με αποτέλεσμα να προκληθεί σηψαιμικό σοκ. Επηρεάστηκε το αναπνευστικό της σύστημα και έχασε για ένα διάστημα την όρασή της. Υποβλήθηκε σε 4 εγχειρήσεις και έπειτα από 5μηνη νοσηλεία ατρόφησαν όλοι της οι μύες. Δεν μπορούσε ούτε το δάχτυλό της να σηκώσει, ενώ για ένα διάστημα βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη. Σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται και υποσχέθηκε να επανέλθει.

govastileto