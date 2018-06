Άντονι Μπουρντέν: Ο διάσημος Aμερικανός σεφ της υψηλής γαστρονομίας απαγχονίστηκε

Ο θάνατος του σκόρπισε την θλίψη στον κόσμο της γαστρονομίας. Ο διάσημος Aμερικανός σεφ Αντονι Μπουρντέν αυτοκτόνησε σε δωμάτιο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο. Ηταν 61 ετών.

Απαγχονισμός ήταν η αιτία θανάτου του Άντονι Μπουρντέν, του διάσημου Αμερικανού σεφ, που παρουσίαζε τη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής Parts Unknown.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Κολμάρ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο Μπουρντέν απεβίωσε σήμερα το πρωί σε πολυτελές ξενοδοχείο του Κάισερσμπεργκ, στην ανατολική Γαλλία.

«Ενημερωθήκαμε για τον θάνατο διά απαγχονισμού του Αμερικανού σεφ σήμερα το πρωί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Κάισερσμπεργκ, το Le Chambard» δήλωσε ο εισαγγελέας του Κολμάρ, Κριστιάν ντε Ροκινί ντι Φαγιέλ, συμπληρώνοντας ότι σε αυτό «το στάδιο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας κάνει να υποθέτουμε ότι υπήρξε παρέμβαση ενός άλλου προσώπου».



Ο Μπουρντέν Βρισκόταν στο Στρασβούργο για τα γυρίσματα ενός νέου επεισοδίου της σειράς "Parts Unknown".



Ο Ζερόμ Μποκούζ, γιος του Πολ Μποκούζ μίλησε στο euronews για τον θάνατο του Μπουρντέν: «Ηταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος ένας ξεχωριστός σεφ που είχε αποδείξει την αξία του. Αλλά πάνω απ 'όλα, μας έκανε να ανακαλύψουμε τον κόσμο, την γαστρονομία του κόσμου, τους σεφ του κόσμου. Ένας λάτρης της περιπέτειας με έναν τρόπο. Αυτός και οι εμφανίσεις του, θα μας λείψουν. Ηταν το μικρό κακό παιδί στην κουζίνα. Μια έντονη προσωπικότητα που όλοι αγαπούσαμε.»



Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ και θλίψη. Από τον Τζέιμι Ολιβερ ως τον Μπαράκ Ομπάμα όλοι τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις στο Twitter.



Ο Μπουρντέν δεν ήταν ένας ακόμη μεγάλος σεφ. Ήταν ένας λάτρης της περιπέτειας της ίδιας της ζωής, ένας παραμυθάς που αφηγήθηκε τις πιο αξιοθαύμαστες ιστορίες του κόσμου, σχολίασε το CNN με το οποίο συνεργαζόταν από το 2013.



Σε βιβλίο που έγραψε το 2000, ο Άντονι Μπουρντέν μιλούσε με ειλικρίνεια για τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Στο βιβλίο του, «Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, a behind-the-scenes expose on the world of haute cuisine» ο Μπουρντέν περιέγραφε τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των εστιατορίων, στις κουζίνες των σεφ και εξομολογήθηκε τη σχέση του με τα ναρκωτικά, όπως την κοκαΐνη, την ηρωίνη και το LSD.



Η ανακοίνωση του CNN



«Με μεγάλη μας λύπης επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του φίλου και συναδέλφου Aντονι Μπουρντέν», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το CNN.



«Η μεγάλη αγάπη του για την περιπέτεια, τους νέους φίλους, το καλό φαγητό και το ποτό και οι αξιοσημείωτες ιστορίες του από τον κόσμο τον έκαναν έναν μοναδικό αφηγητή. Το ταλέντο του δεν έπαψε ποτέ να μας μαγεύει και θα μας λείψει πάρα πολύ. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας στρέφονται στην κόρη του και την οικογένειά του αυτή την τρομερά δύσκολη στιγμή», σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.



Ο Μπουρντέν είχε δηλώσει στην Wall Street Journal τον Μάρτιο, ότι για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταξίδευε περισσότερες από 250 μέρες τον χρόνο.



Το 2015 ο διάσημος σεφ επισκέφθηκε τη Νάξο. Εκεί γύρισε το πρώτο επεισόδιο του έβδομου κύκλου του «Parts Unknown». Κατά την επιστροφή του στην Αμερική αποθέωσε στην κυριολεξία το ελληνικό νησί.