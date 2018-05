Χάρρυ Κλυνν: Είχε κάνει την κηδεία του πριν από 37 χρόνια!

Μακάβριο, αλλά δεν παύει να είναι ένα από τα αστεία του που τόσο απλόχερα πρόσφερε. Ο αγαπημένος Χαρρυ Κλυνν - κατά κόσμον Βασίλης Τριανταφυλλίδης - είχε σατιρίσει τους πάντες, μέχρι και τον εαυτό του!



Ναι, ο Χάρρυ Κλυνν είχε κάνει ο ίδιος την… κηδεία του πριν από 37 χρόνια. Και ήταν όλοι τους καλεσμένοι! Ή σχεδόν όλοι…



«Εκείνο που πραγματικά με στεναχώρησε είναι ότι δεν ήρθαν στην κηδεία μου ούτε ο Μπρέζνιεφ, ούτε ο Ρήγκαν, ούτε ο Μιτεράν». Με αυτά τα λόγια αυτά ο σπουδαίος αυτός κωμικός που σήμερα, Δευτέρα 21 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσμο της σάτιρας, έκανε τον απολογισμό της ίδιας του της κηδείας στην ταινία «Εις μνήμην».



Μιας ταινίας που γυρίστηκε το 1981, αλλά η λογοκρισία δεν επέτρεψε ποτέ την προβολή της μέχρι το 1984, όταν μετά από συμπληρωματικά γυρίσματα προβλήθηκε με επιτυχία στις αίθουσες.



Στην ταινία «Εις μνήμην» σκηνοθετεί την κηδεία του με σύσσωμη την τότε πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, μέχρι τον Λεωνίδα Κύρκο (όλες αυτές τις προσωπικότητες τις υποδύεται ο ίδιος!), να δίνει το «παρών».



«Βέβαια από τον Βαλερί Ζισκάρ ντ’Εσταίν δεν είχα και πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Κατ’ αρχάς δεν είναι εν ενεργεία. Ύστερα έμαθα ότι ήθελε να με κλάψει μόνος του, στο σπίτι του. Από την πατρίδα μου, όμως, δεν έχω κανένα παράπονο. Και ως ζωντανό και ως αείμνηστο, με τίμησε. Η πλατεία Χάρρυ Κλυνν, πρώην πλατεία Συντάγματος, θα θυμίζει πάντα στις επόμενες γενεές το πέρασμά μου από τους χιλιοτραγουδισμένους δρόμους της Αθήνας», εξομολογήθηκε.



Μετά την κηδεία του, η τηλεόραση, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του, παρουσιάζει ορισμένα ντοκουμέντα από την πολυτάραχη ζωή του.

Ο μεγάλος καλλιτέχνης τότε, με την αστείρευτη φαντασία και το πηγαίο ταλέντο, για να της ξεφύγει, μετακομίζει στον άλλο κόσμο, συνοδευόμενος από έναν παράξενο άγγελο.



Στην ταινία εμφανιζόταν και η Λιάνα Κανέλλη, η οποία έπαιζε το ρόλο της... δημοσιογράφου!



Ο Χάρρυ Κλυνν άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 78 ετών.



Το βράδυ της Κυριακής (20/05) έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπημένους καλλιτέχνες της χώρας.



Ο δημοφιλής 78χρονος ηθοποιός (είχε γεννηθεί στις 7 Μαΐου του 1940), του οποίου το όνομα ήταν Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γεννήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης από φτωχή οικογένεια Πόντιων προσφύγων, το Νίκο και την Κυριακή Τρανταφυλλίδη.



Επί σειρά ετών εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το 1974, που επέστρεψε στην Ελλάδα, δραστηριοποιηθήκε ως μουσικός. Κυκλοφόρησε σειρά σατιρικών δίσκων, πρωταγωνίστησε στο θέατρο, σε κινηματογραφικές ταινίες και στην τηλεόραση, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου.



Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και είχε δραστηριοποιηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο γενέθλιο δήμο του, στην Καλαμαριά, όπου είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.



Ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι και αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής κι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, έπαθε κρίση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε.



Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη στη γενέτειρά του.



Υπενθυμίζεται ότι δύο χρόνια πριν, είχε χάσει το γιο του, τον σκηνοθέτη ΝίκοΤριανταφυλλίδη, από καρκίνο, ένα πλήγμα που κατέβαλε πολύ την υγεία του.



Ποιος ήταν ο Χάρρυ Κλυνν



Εξαιτίας δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ωθήθηκε στην εργασία από την ηλικία των 5 χρόνων. Παράλληλα φοιτούσε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Kαλαμαριάς και αργότερα στο Πέμπτο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή του σε μια βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη αλλάζει τη ζωή του, καθώς, εκτός από το πρώτο βραβείο, "κερδίζει" την πρόταση του Οικονομίδη να τον ακολουθήσει στην Αθήνα.



Για τρία χρόνια ο Οικονομίδης υπήρξε δάσκαλος και οδηγός του. Παράλληλα με τις δραματικές του σπουδές στη σχολή του Π. Kατσέλη, εμφανίζεται περιστασιακά σε κοσμικά κέντρα, όπως το «Kάστρο», ο «Bράχος», το «Tροκαντερό», το «Άλσος», και το «Γκρην Παρκ». Στη συνέχεια άρχισε να δουλεύει σε διάφορες ταβέρνες, αναψυκτήρια και καμπαρέ, που ανθούσαν εκείνη την εποχή, για μια τριετία ως πρώτος νουμερίστας και παρουσιαστής προγράμματος. Μετά τη συμμετοχή του σε δύο ταινίες («Γάμος αλά Ελληνικά» και «Τα 201 Καναρίνια») στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και τις πρώτες του θεατρικές εμφανίσεις στα θέατρα Ακροπόλ και Χατζηχρήστου, άρχισε να γίνεται πιο γνωστός.



Το 1964 ταξιδεύει για μερικές εμφανίσεις στο Μόντρεαλ. Αυτή η περίοδος της ζωής του κράτησε 10 χρόνια όπου δούλεψε στις HΠA και στον Kαναδά, σε κέντρα τις ελληνικής διασποράς, σε καφεθέατρα ως stand up comedian (νέο τότε είδος, που μετέπειτα το εισήγαγε στην Ελλάδα), ως ηθοποιός σε underground παραστάσεις και παράλληλα ως συγγραφέας σατιρικών κειμένων. Συνεργάζεται επίσης για πολλά χρόνια με το περιοδικό «Playboy», την εφημερίδα «Daily Worker», το «Village» και το «On the double». Στο Σικάγο παντρεύεται τη γυναίκα του, Χαρίκλεια και εκεί αποκτά το πρώτο από τα 3 του παιδιά, τον Νίκο. Την περίοδο αυτή του προτάθηκε να παίξει και στη γνωστή ταινία «Καμπαρέ», την οποία προσφορά τελικά δεν δέχτηκε. Αργότερα στο Μόντρεαλ απέκτησε τον δεύτερο του γιο Αποστόλη, ενώ η κόρη του Κορίνα γεννήθηκε στην Αθήνα.



Γυρίζει στην Ελλάδα το χειμώνα του 1974 και πρωτοεμφανίζεται στις μπουάτ της Πλάκας, στον «Aιγόκερω» και μετά στο «Zυγό» και τη «Διαγώνιο». Ύστερα δούλεψε στα νυχτερινά κέντρα «Διογένης», «Δειλινά» και «Στορκ». Άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός με την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου «Για δέσιμο», που κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia το φθινόπωρο του 1978. Αυτός και οι υπόλοιποι δίσκοι του κρατάνε για χρόνια τις πρώτες θέσεις στα δισκογραφικά charts και οι ταινίες του σπάνε όλα τα ρεκόρ των εισιτηρίων. Οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση του χαρίζουν τον τίτλο του εμπορικότερου καλλιτέχνη της χιλιετίας σύμφωνα με την AGB και οι παραστάσεις του στα θέατρα Ορφέας, Άλσος, Δελφινάριο και Μινώα κ.ά. καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο εισπρακτικό ρεκόρ.



Δείτε σκηνή από την ταινία "Made in Greece"



Το 1998 παρουσιάζεται η πρώτη του ζωγραφική έκθεση στον «Εικαστικό Κύκλο». Από το 2006 μένει μόνιμα στη γενέτειρά του Καλαμαριά, γράφει βιβλία (κυκλοφορούν 12 βιβλία του), παίζει θέατρο, ζωγραφίζει (8 ατομικές εκθέσεις) και ηγείται της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Καλαμαριάς.



Είχε δεκάδες παρουσίες στο θεατρικό σανίδι ενώ κυκλοφόρησε 13 προσωπικούς δίσκους και συμμετείχε σε τέσσερις ακόμα.



Κινηματογράφος



Σύγχυση (1960) Ταινία μικρού μήκους του Δημήτρη Γαλάτη

Γάμος αλά Ελληνικά (1964) του Bασίλη Γεωργιάδη .... αδελφός Μίνας

Τα 201 καναρίνια (1964) των Nίκου Tσιφόρου και Πολύβιου Bασιλειάδη .... Πάρις

Αλαλούμ (1982)

Made in Greece (1983) .... Γιάννης Γιαννάκης

Εις μνήμην (1984). Γυρισμένη το 1981 αλλά λογοκριμένη μέχρι το 1984

Γυναίκες δηλητήριο (1993) Εμφάνιση στην ταινία .... πρόεδρος ΕΚΚ

Βόλτα στα Σύννεφα (1994) Ταινία μικρού μήκους του Γιάννη Mπότση

Ράδιο Μόσχα (1995) του Νίκου Τριανταφυλλίδη .... μαγαζάτορας

Τηλεόραση



Η σχέση του Χάρρυ Κλυνν με την τηλεόραση άρχισε με πολλά διαφημιστικά σποτ, τα περισσότερα από τα οποία έχουν βραβευθεί από τα Φεστιβάλ Ελληνικής Διαφημιστικής Δημιουργίας της EΔEE. Το 1990 και για τέσσερις συνεχείς χρονιές παρουσίαζε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Harry Klynn Special Shows».



Στο ίδιο κανάλι το 1995 παρουσίασε ένα one man show 10 επεισοδίων με το όνομα «Πολίτης Κλυνν».



Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Wikipedia, Eurokinissi, harry-klynn.gr