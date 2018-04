Έφυγε από τη ζωή διάσημος τραγουδιστής στα 36 του χρόνια

Έφυγε από΄τη ζωή μόλις 36 του χρόνια ο frontman του συγκροτήματος, Overtones, Timmy Matley. Η ακριβής αιτία του θανάτου του νεαρού τραγουδιστή δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Τον τελευταίο χρόνο δεν έκανε συναυλίες με το βρετανικό συγκρότημα, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας.

Πριν δύο χρόνια ο Timmy είχε διαγνωστεί με τρίτου σταδίου μελάνωμα και έκανε μέχρι σήμερα θεραπείες για να γίνει τελείως καλά.

“Το ξέρουμε πως τα νέα αυτά είναι συνταρακτικά, τόσο για εσάς όσο και για εμάς. Εκτιμούμε την αγάπη και την υποστήριξή σας σε αυτή την δύσκολη στιγμή. Mike, Darren, Mark και Lachie”, ήταν το μήνυμα των υπόλοιπων μελών του group στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter.

It is with the greatest sadness that we have to announce that our dear friend and brother Timmy has passed away. We know this news will be as heartbreaking for you all as it is for us. We appreciate your love and support at this difficult time. Mike, Darren, Mark & Lachie x