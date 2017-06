Δεν θα το πιστεύετε: Με ποιον κούκλο τα είχε η Μαρίνα Σάττι;

Το καινούριο της τραγούδι με τίτλο ”Μάντισσα” με 6,3 εκατομμύρια θεάσεις στο You Tube έχει καταφέρει να τρελάνει το κοινό ενώ το video clip έχει γίνει viral.



Τόσο για την Μαρίνα Σάττι όσο και για τον πρώην έρωτά της το 2017 είναι η χρονιά τους καθώς τους έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα Μέσα και το κοινό.



Η γνωστή τραγουδίστρια όπως μας θυμίζει το Down Town διατηρούσε δεσμό με τον όμορφο ηθοποιό-χορευτή Ιβάν Σβιτάιλο, που αυτό τον καιρό βλέπουμε στην κριτική επιτροπή του So You Think You Can Dance. Το ζευγάρι έμεινε μαζί για περίπου 3 χρόνια ενώ συνεργάστηκαν και επαγγελματικά στο μιούζικαλ Δαίμονες, το 2013, στο πλευρό της Άννας Βίσση.



Ο χωρισμός τους μάλιστα ήταν επεισοδιακός καθώς ο Ιβάν απαθανατίστηκε σε τρυφερά ενσταντανέ με την Βασιλική Τρουφάκου, μετά την γνωριμία και τη συνεργασία τους στο Rocky Horror Show και το Κάτω Παρτάλι. Μάλιστα εκείνη την περίοδο τα δημοσιεύματα ήθελαν τον Ιβάν να βρίσκεται ακόμα σε σχέση με την Μαρίνα και την Βασιλική Τρουφάκου να διατηρεί μακροχρόνια σχέση.





Youweekly