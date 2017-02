Η Αντζελίνα Τζολί μαγειρεύει αράχνες και έντομα στην Καμπότζη

Η κάμερα του BBC καταγράφει τη σταρ του Χόλιγουντ, Αντζελίνα Τζολί, στην Καμπότζη, να… μαγειρεύει αράχνες και έντομα.

Μάλιστα, η ηθοποιός ακούγεται στο βίντεο να εξηγεί στα παιδιά που συμμετέχουν μαζί της στο μαγείρεμα, πως σε δύσκολους καιρούς πείνας, οι άνθρωποι κατάφερναν να επιβιώνουν χάρη σε αυτά.

«Θες να μοιραστούμε μια αράχνη», ακούγεται να ρωτά η Τζολί.

Σημειώνεται πως η ηθοποιός και σκηνοθέτης βρίσκεται στην Καμπότζη με τα παιδιά της, για την προώθηση της νέας της ταινίας

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD