Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO), ένας διεθνής οργανισμός αστρονομικής έρευνας, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει ότι η ανάπτυξη ενός «αστερισμού» ενός εκατομμυρίου δορυφόρων στο Διάστημα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την Αστρονομία. Παράλληλα, το ESO προειδοποιεί ότι αυτή η εξέλιξη θα αλλάξει ριζικά τον νυχτερινό ουρανό για όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω της έγκρισης για την ανάπτυξη αυτών των δορυφόρων, οι οποίοι προορίζονται να λειτουργήσουν ως κέντρα δεδομένων.

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου

Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO) υπογραμμίζει τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξη ενός εκατομμυρίου δορυφόρων στο Διάστημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η κίνηση αυτή δεν θα επηρεάσει μόνο την επιστημονική κοινότητα της Αστρονομίας, αλλά θα μεταμορφώσει πλήρως την εικόνα του νυχτερινού ουρανού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Το ESO αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό αστρονομικής έρευνας, στον οποίο συμμετέχουν 14 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη. Ο οργανισμός αυτός έχει ως αποστολή την προώθηση της αστρονομικής επιστήμης και την παροχή υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων για τους αστρονόμους.

Η άδεια της FCC και η δήλωση του γενικού διευθυντή

Η ανησυχία του ESO έρχεται μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ, η οποία έδωσε άδεια στην εταιρεία SpaceX. Η άδεια αυτή αφορά την ανάπτυξη ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, με σκοπό να λειτουργούν ως κέντρα δεδομένων στο Διάστημα.

Ο Αντρέας Κάουφερ, γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου, δήλωσε σχετικά με την έγκριση αυτή. Τόνισε ότι «η έγκριση αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για διεθνείς μηχανισμούς ικανούς να αξιολογούν δραστηριότητες των οποίων οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέρα από τα εθνικά σύνορα και επηρεάζουν ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό».

Οι επιπτώσεις στις αστρονομικές παρατηρήσεις

Νωρίτερα φέτος, το ESO δημοσίευσε μια τεχνική ανάλυση, η οποία ποσοτικοποίησε τις επιπτώσεις στις παρατηρήσεις του νυχτερινού ουρανού. Η ανάλυση αυτή επικεντρώθηκε στην εκτόξευση μεγάλων και φωτεινών σχηματισμών δορυφόρων στο Διάστημα, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που δημιουργούνται.

Οι σχηματισμοί αυτοί των δορυφόρων αναμένεται να εμποδίσουν την ικανότητα της ανθρωπότητας να παρατηρεί αμυδρούς κοσμικούς στόχους. Μεταξύ αυτών των στόχων περιλαμβάνονται μακρινοί γαλαξίες, πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από άλλα αστέρια, καθώς και αστεροειδείς που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνοι για τη Γη.

Ραδιοθόρυβος, ατμοσφαιρική μόλυνση και κίνδυνοι συγκρούσεων

Πέρα από την οπτική επίδραση και την παρεμπόδιση των παρατηρήσεων, η ανάπτυξη ενός εκατομμυρίου δορυφόρων θα έχει και άλλες σημαντικές συνέπειες. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι θα δημιουργηθεί ραδιοθόρυβος, ο οποίος θα επηρεάσει αρνητικά τη ραδιοαστρονομία, καθιστώντας δυσκολότερη την επιστημονική έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, οι πολλαπλές εκτοξεύσεις και η επανείσοδος των δορυφόρων στην ατμόσφαιρα θα οδηγήσουν σε μόλυνση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η υπερφόρτωση της τροχιάς γύρω από τη Γη με τόσο μεγάλο αριθμό δορυφόρων δημιουργεί έναν αυξημένο κίνδυνο για μεγάλες αλυσιδωτές συγκρούσεις, κάτι που θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το διαστημικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki