Γιγάντιος οργανισμός ανακαλύφθηκε στην Κίνα και αμφισβητεί όλα όσα είναι γνωστά για τη ζωή στη γη

Ένα νέο είδος γιγαντιαίου μύκητα, με εξελικτική ιστορία που φτάνει στην εποχή των δεινοσαύρων, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στα πυκνά δάση της επαρχίας Γιουνάν στη νοτιοδυτική Κίνα. Ο οργανισμός, που ονομάστηκε Dianjunus rex, έχει προκαλέσει την έκπληξη της επιστημονικής κοινότητας λόγω του μεγέθους του και της μοναδικής εξελικτικής του διαδρομής. Η ανακάλυψη αυτή έγινε από διεθνή ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής ερευνητές από το Ινστιτούτο Βοτανικής του Κουνμίνγκ, που υπάγεται στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών.

Η ανακάλυψη του Dianjunus rex

Στα πυκνά δάση της επαρχίας Γιουνάν, στην νοτιοδυτική Κίνα, οι ερευνητές εντόπισαν έναν οργανισμό που κρύβει μυστικά εκατομμυρίων ετών. Ο λόγος για τον Dianjunus rex, ένα νέο είδος μύκητα που ξεχωρίζει τόσο για τις εντυπωσιακές του διαστάσεις όσο και για την ιδιαίτερη εξελικτική του πορεία. Η γενεαλογική του γραμμή εκτιμάται ότι διαχωρίστηκε πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που συμπίπτει με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.

Η διεθνής ομάδα που πραγματοποίησε την ανακάλυψη, με επικεφαλής επιστήμονες από το Ινστιτούτο Βοτανικής του Κουνμίνγκ της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, προχώρησε σε εκτεταμένες μελέτες. Μέσω της ανάλυσης του DNA του, διαπιστώθηκε ότι ο μύκητας ανήκει σε ένα γένος και μια οικογένεια που παρέμεναν άγνωστα μέχρι σήμερα, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση της βιοποικιλότητας.

Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και μέγεθος

Οι ορατές δομές του Dianjunus rex, γνωστές ως στρώματα, μπορούν να φτάσουν σε ύψος από 20 έως και 50 εκατοστά, καθιστώντας τον έναν πραγματικά γιγάντιο μύκητα. Αν και η πλειονότητα των δειγμάτων που εξετάστηκαν είχε βάρος μεταξύ 250 και 600 γραμμαρίων, το μεγαλύτερο δείγμα που καταγράφηκε έφτασε τα 2,2 κιλά, ένα μέγεθος εξαιρετικά σπάνιο για την ομάδα στην οποία ανήκει.

Αυτά τα στρώματα αναπτύσσονται σε στενή σύνδεση με τις ρίζες των δέντρων και το περιβάλλον έδαφος. Ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας για την αναπαραγωγή του οργανισμού, καθώς παράγουν και απελευθερώνουν σπόρια που συμβάλλουν στη διασπορά του. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλά άλλα είδη μυκήτων, ένα μεγάλο μέρος του Dianjunus rex βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, σχηματίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο μικροσκοπικών νηματίων, γνωστό ως μυκήλιο.

Μοναδική εξελικτική θέση

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα στρώματα του Dianjunus rex αποτελούν τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα ανάμεσα στους ασκομύκητες. Οι ασκομύκητες είναι μία από τις κύριες ομάδες του βασιλείου των μυκήτων, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης γνωστά είδη όπως οι τρούφες και οι ζύμες.

Μετά από ενδελεχή εξέταση των φυσικών χαρακτηριστικών του και τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών του γενετικού του υλικού, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός καταλαμβάνει έναν ξεχωριστό εξελικτικό κλάδο εντός της τάξης Xylariales. Οι ιδιαιτερότητές του δικαιολογούν την ταξινόμησή του σε μια νέα οικογένεια, την Dianjunaceae, και ένα νέο γένος, τον Dianjunus rex.

Συμπτώσεις με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων

Η προέλευση αυτής της νέας οικογένειας, της Dianjunaceae, εντοπίζεται στην πρώιμη Παλαιόκαινο εποχή, περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτή η περίοδος συμπίπτει χρονικά με την εποχή που ακολούθησε το γεγονός εξαφάνισης Κρητιδικού-Παλαιογενούς (K–Pg), κατά το οποίο εκτιμάται ότι το 75% όλων των φυτικών και ζωικών ειδών εξαφανίστηκαν από τη Γη.

Η ανακάλυψη του Dianjunus rex προσφέρει νέα δεδομένα για την κατανόηση της ζωής στη Γη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου. Τότε συνέβη μια σημαντική οικολογική αναδιοργάνωση της ζωής στον πλανήτη, με τον γιγάντιο αυτό μύκητα να αποτελεί ένα ζωντανό απομεινάρι μιας αρχαίας εποχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta