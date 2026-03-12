Το Μυστικό των Αιώνων: Η συγκλονιστική ανακάλυψη κάτω από τις ρίζες ενός από τα αρχαιότερα δέντρα του κόσμου

Μια ομάδα επιστημόνων ερεύνησε το έδαφος κάτω από τα εντυπωσιακά δέντρα alerce της Χιλής, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό κόσμο που υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα αυτών των αρχαίων κωνοφόρων. Η έρευνα, δημοσιευμένη στο περιοδικό Biodiversity and Conservation, δείχνει ότι τα alerce δεν είναι απλώς επιβλητικά δέντρα, αλλά και κέντρα πλούσιας βιοποικιλότητας, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο οικοσύστημα των τροπικών δασών.

Τα τροπικά δάση της Παράκτιας Οροσειράς της Χιλής φιλοξενούν πολλά μοναδικά είδη, συμπεριλαμβανομένου του alerce, ενός δέντρου που είναι απειλούμενο και μπορεί να φτάσει σε ύψος όσο η Αψίδα του Θριάμβου. Ορισμένα από αυτά τα δέντρα έχουν ηλικία άνω των 3.600 ετών, καθιστώντας το alerce το δεύτερο μακροβιότερο είδος δέντρου στη Γη, μετά το πεύκο bristlecone.

Η συνεργασία με τους μύκητες και η βιοποικιλότητα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα alerce διατηρούν στενές σχέσεις με μυκορριζικούς μύκητες, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των δέντρων. Αυτοί οι μύκητες παρέχουν νερό και θρεπτικά συστατικά στις ρίζες των δέντρων, ενισχύοντας την αντοχή τους σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως η ξηρασία και οι παθογόνοι οργανισμοί. Σε αντάλλαγμα, τα δέντρα προσφέρουν σάκχαρα στους μύκητες, διατηρώντας έτσι ένα πολύπλοκο και αλληλένδετο υπόγειο οικοσύστημα.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα εδάφους από 31 δέντρα alerce και διαπίστωσαν ότι τα μεγαλύτερα και πιο ηλικιωμένα δέντρα αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερη ποικιλία μυκήτων σε σύγκριση με νεότερα δέντρα. Αυτή η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι η ηλικία των δέντρων έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποικιλία των μυκήτων που συνδέονται με αυτά.

Το Alerce Abuelo: Ένα δέντρο θησαυρός

Το χώμα κάτω από το μεγαλύτερο και παλαιότερο δέντρο alerce, γνωστό ως Alerce Abuelo, περιείχε περισσότερα από 300 μοναδικά είδη μυκήτων. Η Adriana Correlaes, επικεφαλής πεδίου στην Εταιρεία για την Προστασία των Υπόγειων Δικτύων (SPUN), σημείωσε ότι "όλη αυτή η ποικιλομορφία σημαίνει ανθεκτικότητα". Επιπλέον, ανέφερε ότι "ο πλούτος των μυκήτων κάτω από τον Alerce Abuelo ήταν πάνω από δύο φορές μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο δείγμα".

Η εξελικτική βιολόγος Toby Kiers επισημαίνει τη σημασία των παλαιότερων δέντρων, αναφέροντας ότι "δεν είναι όλα τα δέντρα ίδια και αν αφαιρέσεις ένα δέντρο χιλίων ετών, ο αντίκτυπος σε όλα τα άλλα είδη θα είναι μεγαλύτερος από ό,τι αν αφαιρέσεις ένα μικρότερο". Η απομάκρυνση ενός μόνο δέντρου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υπόγεια κοινότητα μυκήτων που χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να εξελιχθεί.

Σημασία για την προστασία των οικοσυστημάτων

Η μελέτη αυτή ενισχύει την ανάγκη για προστασία των αρχαίων δέντρων και των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από αυτά. Η διατήρηση των alerce μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων απέναντι στις κλιματικές αλλαγές και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

