Η CIA και το «κρυφό» έγγραφο του 1951: Γιατί ξέσπασαν σφοδρές αντιδράσεις για τη «θεραπεία» του καρκίνου

Ένα έγγραφο της CIA, που συντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 1951 και δημοσιοποιήθηκε το 2014, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων μετά την πρόσφατη επανεμφάνισή του στο διαδίκτυο. Το έγγραφο αυτό αποκαλύπτει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εξετάσει μια σοβιετική επιστημονική μελέτη, η οποία πρότεινε νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ήδη από τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Σύμφωνα με την αναφορά, οι σοβιετικοί ερευνητές είχαν εντοπίσει βιοχημικές ομοιότητες μεταξύ παρασιτικών σκουληκιών και καρκινικών όγκων, υποστηρίζοντας ότι οι δύο τύποι οργανισμών ευδοκιμούν σε σχεδόν πανομοιότυπες μεταβολικές συνθήκες. Μάλιστα, διαπίστωσαν ότι και οι δύο συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες γλυκογόνου, που είναι μια μορφή αποθηκευμένης ενέργειας.

Πειραματικά δεδομένα και προτάσεις θεραπείας

Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο έγγραφο περιλάμβανε πειράματα που έδειχναν ότι ορισμένες χημικές ενώσεις μπορούσαν να στοχεύσουν τόσο παρασιτικές λοιμώξεις όσο και κακοήθεις όγκους. Ένα από τα φάρμακα που αναφέρονταν ήταν το Myracyl D, το οποίο φερόταν αποτελεσματικό κατά των παρασίτων που προκαλούν τη νόσο bilharzia, αλλά και εναντίον καρκινικών όγκων. Αυτό υποδεικνύει ότι οι θεραπείες που αναπτύχθηκαν για παρασιτικές λοιμώξεις ενδέχεται να έχουν εφαρμογές και στην ογκολογία.

Επιπλέον, άλλες χημικές ενώσεις που μελετήθηκαν φάνηκε να παρεμβαίνουν στην παραγωγή νουκλεϊκών οξέων, που είναι απαραίτητη για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Πειραματικά δεδομένα από ποντίκια αποκάλυψαν ότι οι καρκινικοί ιστοί ανταγωνίζονται διαφορετικά σε σχέση με τους φυσιολογικούς ιστούς, ενισχύοντας την αντίληψη για τη βιοχημική επικάλυψη ανάμεσα στα παράσιτα και τους καρκίνους.

Δημόσια αντίδραση και ανησυχίες

Αν και το έγγραφο είχε αποχαρακτηριστεί πριν από πάνω από μια δεκαετία, η πρόσφατη επανεμφάνισή του στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς Αμερικανούς χρήστες. Υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι έρευνες που συνδέονται με πιθανές θεραπείες για τον καρκίνο παρέμειναν κρυφές για τόσες δεκαετίες.

«Οι Αμερικανοί το γνώριζαν. Το διάβασαν, το χαρακτήρισαν CONFIDENTIAL και το έβαλαν στα συρτάρια τους», δήλωσαν ορισμένοι από τους επικριτές, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διαφάνεια γύρω από τέτοιες κρίσιμες έρευνες.

Η αποκάλυψη αυτού του εγγράφου δημιουργεί ένα νέο πεδίο συζήτησης για τη σχέση μεταξύ της πολιτικής και της επιστήμης, ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα για σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος. Η αντίδραση του κοινού υπογραμμίζει την επιθυμία για περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση σχετικά με τις έρευνες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι ηθικές πτυχές της χαρτογράφησης και διαχείρισης τέτοιων ευρημάτων από κρατικούς φορείς, ειδικά όταν αυτά μπορεί να σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού.

