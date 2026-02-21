Προειδοποίηση Λέκκα: Εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα, άνοδος της στάθμης της θάλασσας και λειψυδρία

Την έντονη ανησυχία του για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της λειψυδρίας και των καιρικών φαινομένων εξέφρασε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο ERTnews, ο Λέκκας ανέλυσε τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές της Ελλάδας λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «εκατοντάδες φαινόμενα» που έχουν πλήξει τη Δυτική Πελοπόννησο, την Ηλεία, τη Μεσσηνία, την Τρίπολη, την Αχαΐα, καθώς και τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Άρτας.

Επιπτώσεις των βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων

Ο Λέκκας ανέφερε ότι οι περιοχές αυτές πλήττονται από κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καταρρεύσεις, ροές ρεμάτων και λάσπες, υπογραμμίζοντας ότι τα φαινόμενα αυτά είναι αποτέλεσμα των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Τόνισε ότι η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Λέκκας στο φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, το οποίο πλήττει παράκτιες περιοχές και λιμάνια, κυρίως σε κλειστούς κόλπους με νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Εξήγησε ότι πρόκειται για παροδικό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με τους παρατεταμένους νοτιοδυτικούς ανέμους που συσσωρεύουν γρήγορα τα θαλάσσια ύδατα σε συγκεκριμένα σημεία.

Σε διάκριση από τα φαινόμενα παλίρροιας, τα οποία εξαρτώνται από τη θέση της Σελήνης, το συγκεκριμένο φαινόμενο οφείλεται στους ισχυρούς και παρατεταμένους ανέμους, προκαλώντας πλημμύρες σε λιμάνια και παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στα Ιόνια Νησιά. Ο Λέκκας ανέφερε ότι η στάθμη μπορεί να ανέλθει έως και ένα μέτρο, γεγονός που εξηγεί τις εικόνες πλημμύρας που παρατηρούνται.

Περιοχές υψηλής τρωτότητας και σεισμοί

Ερωτηθείς για τις περιοχές υψηλής τρωτότητας, ο καθηγητής εξήγησε ότι τα κατολισθητικά φαινόμενα δεν εμφανίζονται μεμονωμένα. Εξαρτώνται από παράγοντες όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η γεωλογική δομή, η φύση των πετρωμάτων, καθώς και το επιφανειακό και υπόγειο νερό. Ο Λέκκας ανέφερε ότι η αφορμή για να εκδηλωθεί μια κατολίσθηση μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, υποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της διαχείρισης αυτών των φαινομένων.

Επιπλέον, ο Λέκκας αναφέρθηκε στο ρόλο των σεισμών, επισημαίνοντας ότι αυτοί μπορεί να λειτουργούν ως "σκανδάλη" για την εκδήλωση κατολισθήσεων σε περιοχές με υψηλή ευαισθησία. Η συνδυαστική επίδραση των σεισμών και των καιρικών φαινομένων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και άμεση αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές.

Ανάγκη για αντιμετώπιση και πρόληψη

Ο Ευθύμιος Λέκκας υπογράμμισε την αναγκαιότητα για συντονισμένη προσπάθεια στην αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας και των φυσικών καταστροφών. Προειδοποίησε ότι χωρίς την κατάλληλη πρόληψη και διαχείριση, τα προβλήματα αυτά θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται, με δυσμενείς συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία. Η συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων, των επιστημόνων και των τοπικών κοινοτήτων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

