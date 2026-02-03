Γιατί οι πτήσεις γίνονται όλο και πιο «ταραγμένες»: Η κλιματική αλλαγή φέρνει αναταράξεις-θρίλερ

Αν νιώθετε ότι το αεροπλάνο «κουνάει» περισσότερο στις τελευταίες σας πτήσεις, δεν είναι η ιδέα σας. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στους αιθέρες, με τις αναταράξεις να γίνονται πιο συχνές και πιο βίαιες. Η κλιματική αλλαγή καθιστά την ατμόσφαιρα πιο ασταθή, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να επιστρατεύσουν μέχρι και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προστατεύσουν τους επιβάτες.

Οι πιο επικίνδυνες διαδρομές στον κόσμο
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η πτήση Μεντόζα (Αργεντινή) – Σαντιάγο (Χιλή) κατέχει τον τίτλο της πιο ταραχώδους διαδρομής παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, οι πτήσεις από Νίκαια, Γενεύη και Ζυρίχη βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, ενώ το αεροδρόμιο του Τορίνο θεωρείται το πιο «δύσκολο» για τους πιλότους.

Το σοκ του 2024 και οι προβλέψεις για το μέλλον
Τα πρόσφατα περιστατικά, όπως η πτήση της Singapore Airlines όπου ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του μετά από «βουτιά» 58 μέτρων σε 4 δευτερόλεπτα, έχουν σημάνει συναγερμό.

  • Η μελέτη: Έρευνα του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ προειδοποιεί ότι η ατμόσφαιρα θα είναι έως και 20% λιγότερο σταθερή έως το 2100.
  • Οι περιοχές: Ο Βόρειος Ατλαντικός και η Ευρώπη βρίσκονται στις ζώνες υψηλού κινδύνου, με περιστατικά να καταγράφονται πλέον σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Η λύση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Οι αεροπορικές εταιρείες δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια:

  1. AI Προβλέψεις: Εταιρείες όπως η All Nippon Airways και η Emirates χρησιμοποιούν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης με ακρίβεια 86% για να εντοπίζουν επικίνδυνες ζώνες.
  2. Live Δεδομένα: Η πλατφόρμα Turbulence Aware της IATA συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από 28 εταιρείες (BA, Air France κ.α.) για να προειδοποιεί τους πιλότους.
  3. Υποχρεωτική ζώνη: Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η χρήση ζώνης ασφαλείας να γίνει υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Το μυστικό της ασφάλειας: Παρά τον τρόμο που προκαλούν, τα αεροπλάνα είναι κατασκευασμένα να αντέχουν ακόμη και τις πιο ακραίες αναταράξεις. Ο μόνος τρόπος να τραυματιστεί κάποιος είναι αν δεν φοράει τη ζώνη του.

