Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Πότε ανατέλλει το εντυπωσιακό «Φεγγάρι του Χιονιού»

Ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα ετοιμάζεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό. Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Χιονιού», ποια είναι η ιδανική ώρα για παρατήρηση και το φαινόμενο της «σεληνιακής ψευδαίσθησης».

Λίγα εικοσιτετράωρα απομένουν για την πρώτη μεγάλη πανσέληνο του Φεβρουαρίου, η οποία υπόσχεται να χαρίσει μαγικές εικόνες στους λάτρεις της αστρονομίας και της φωτογραφίας. Το λεγόμενο «Φεγγάρι του Χιονιού» πλησιάζει, φέρνοντας μαζί του παραδόσεις αιώνων και εντυπωσιακά οπτικά φαινόμενα.

Η κορύφωση του φαινομένου

Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα από το Space.com, η Σελήνη θα βρεθεί στο απόγειο της φωτεινότητάς της τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου (00:09). Ωστόσο, για τους περισσότερους παρατηρητές, το φεγγάρι θα φαίνεται ολόγιομο ήδη από το βράδυ του Σαββάτου.

Η καλύτερη ώρα: Το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου.



Το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Το σημείο ανατολής: Η Σελήνη θα ανατείλει από τα ανατολικά, «ταξιδεύοντας» κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου.



Η Σελήνη θα ανατείλει από τα ανατολικά, «ταξιδεύοντας» κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου. Η «Ψευδαίσθηση της Σελήνης»: Μην εκπλαγείτε αν το φεγγάρι σάς φανεί τεράστιο την ώρα που βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Πρόκειται για ένα οπτικό φαινόμενο που, σε συνδυασμό με τις πορτοκαλί αποχρώσεις από τη σκέδαση του φωτός στην ατμόσφαιρα, δημιουργεί ένα κινηματογραφικό σκηνικό.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Χιονιού»;

Όπως οι περισσότερες πανσέληνοι, έτσι και αυτή αντλεί το όνομά της από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής:

Σελήνη του Χιονιού: Λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων που παραδοσιακά σημειώνονται τον Φεβρουάριο στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Πεινασμένο Φεγγάρι: Λόγω των δυσκολιών στην εύρεση τροφής και των σκληρών συνθηκών διαβίωσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σελήνη της Καταιγίδας: Ένα όνομα που χρησιμοποιούσαν συχνά στην Ευρώπη, λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών της εποχής.

