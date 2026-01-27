Ρολόι της Αποκάλυψης 2026: 85 δευτερόλεπτα πριν την καταστροφή της ανθρωπότητας

Σήμανε συναγερμός από τους επιστήμονες. Οι δείκτες του Doomsday Clock μετακινήθηκαν ακόμα πιο κοντά στα «μεσάνυχτα». Πυρηνικά, κλιματική αλλαγή και τεχνολογικές απειλές φέρνουν τη Γη στο χείλος του γκρεμού.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά. Το «Bulletin of the Atomic Scientists» ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (27/01/2026), τη νέα ρύθμιση για το Ρολόι της Αποκάλυψης, τοποθετώντας τους δείκτες στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα – την πιο κοντινή απόσταση από την ολική καταστροφή στην ιστορία του θεσμού.

Γιατί πλησιάσαμε τα «μεσάνυχτα»

Η πρόεδρος του Bulletin, Αλεξάνδρα Μπελ, ήταν ξεκάθαρη: «Ο χρόνος μας τελειώνει». Οι λόγοι που οδήγησαν στην ιστορική αυτή μετακίνηση των δεικτών (καταρρίπτοντας το περσινό ρεκόρ των 89 δευτερολέπτων) είναι:

Πυρηνική απειλή: Η αστάθεια στις διεθνείς σχέσεις και η ρητορική περί χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Κλιματική Κρίση: Η ανεπαρκής πρόοδος στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν τον πλανήτη.

Ανατρεπτικές Τεχνολογίες: Οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων τεχνολογικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς.

Τι συμβολίζει το Ρολόι

Το Ρολόι της Κρίσης δημιουργήθηκε το 1947 από επιστήμονες που συμμετείχαν στο «Σχέδιο Μανχάταν». Δεν είναι μια πρόβλεψη, αλλά μια προειδοποίηση. Τα «μεσάνυχτα» αντιπροσωπεύουν τη στιγμή που η Γη θα καταστεί μη κατοικήσιμη λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας. Το γεγονός ότι απέχουμε πλέον λιγότερο από ενάμιση λεπτό αποτελεί μια «σκληρή αλήθεια» που η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα.

