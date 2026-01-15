Γιατί επιστρέφει ο καρκίνος; Το μαθηματικό μοντέλο που λύνει το μυστήριο και ο «ελεγκτής θορύβου» που αλλάζει τις θεραπείες

Γιατί δύο πανομοιότυπα κύτταρα αντιδρούν διαφορετικά στην ίδια χημειοθεραπεία; Ερευνητές από τη Νότια Κορέα φαίνεται πως βρήκαν την απάντηση στον «βιολογικό θόρυβο» και ανέπτυξαν μια επαναστατική μαθηματική μέθοδο. Ο «Ελεγκτής Θορύβου» υπόσχεται να βάλει τέλος στην αντοχή των καρκινικών κυττάρων στα φάρμακα, εξηγώντας γιατί ο καρκίνος καταφέρνει συχνά να «κρύβεται» και να επανέρχεται.

Το μυστικό κρύβεται στον «Βιολογικό Θόρυβο»

  • Τυχαίες διακυμάνσεις: Μέσα στα κύτταρα υπάρχουν μοριακές αλλαγές που συμβαίνουν τυχαία. Αυτός ο «θόρυβος» δημιουργεί σπάνια, ακραία κύτταρα που αντέχουν στη θεραπεία, ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα πεθαίνουν.
  • Η αναλογία του ντους: Οι ερευνητές εξηγούν: «Είναι σαν να ρυθμίζετε το ντους στους 40°C, αλλά η θερμοκρασία να προκύπτει από εναλλαγές παγωμένου και βραστού νερού. Το αποτέλεσμα παραμένει αφόρητο». Έτσι και στον καρκίνο, ο μέσος όρος της θεραπείας μπορεί να φαίνεται σωστός, αλλά ορισμένα κύτταρα «βράζουν» ή «παγώνουν» επιβιώνοντας.

Ο «Ελεγκτής Θορύβου» και η Τέλεια Προσαρμογή

  • Μαθηματικός Έλεγχος: Η ομάδα του KAIST δημιούργησε έναν βρόχο ανάδρασης που δεν μετρά απλώς τις πρωτεΐνες, αλλά τον ίδιο τον θόρυβο.
  • Αποτελέσματα: Σε προσομοιώσεις με το βακτήριο E. coli, το ποσοστό αποτυχίας των κυττάρων να επιδιορθώσουν το DNA τους μειώθηκε από το 20% στο 7%.
  • Η υπόσχεση: Η μέθοδος αυτή μπορεί να «αναγκάσει» τα ανθεκτικά κύτταρα να ευθυγραμμιστούν με τα υπόλοιπα, κάνοντας τη χημειοθεραπεία ή τα αντιβιοτικά πολύ πιο αποτελεσματικά.

