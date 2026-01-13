Μυστηριώδες σήμα από το βαθύ διάστημα: Η ανθρωπότητα «άκουσε» έκρηξη από τα βάθη 13 δισεκατομμυρίων ετών

Οι επιστήμονες της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) βρίσκονται μπροστά σε ένα αίνιγμα που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τη γέννηση του σύμπαντος. Ένα σήμα ακτίνων γάμμα, διάρκειας μόλις 10 δευτερολέπτων, έφτασε στους ανιχνευτές μας, έχοντας ταξιδέψει από μια εποχή που το σύμπαν είχε μόλις το 5% της σημερινής του ηλικίας.

Τι είναι το σήμα GRB 250314A;

Το σήμα, που εντοπίστηκε αρχικά τον Μάρτιο του 2025 από τον δορυφόρο SVOM, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το πανίσχυρο τηλεσκόπιο James Webb. Πρόκειται για μια έκρηξη ακτίνων γάμμα (Gamma-Ray Burst), την πιο ενεργητική μορφή φωτός στο σύμπαν, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός γιγάντιου άστρου.

Γιατί προκαλεί μυστήριο;

Ενώ οι επιστήμονες περίμεναν ότι οι πρώτες σουπερνόβα του σύμπαντος θα ήταν «άγριες» και ασταθείς λόγω της έλλειψης χημικών στοιχείων, η συγκεκριμένη έκρηξη μοιάζει εκπληκτικά με τις σύγχρονες.

Η απόσταση: 13 δισεκατομμύρια έτη φωτός (σαν μια χρονομηχανή που μας δείχνει το παρελθόν).

Η ομοιότητα: «Το Webb έδειξε ότι αυτή η σουπερνόβα μοιάζει ακριβώς με τις σύγχρονες», δήλωσε ο καθηγητής Νάιαλ Τάνβιρ, καταρρίπτοντας παλιές θεωρίες για τα πρώτα άστρα.

Παρά την τεράστια ισχύ της έκρηξης, η απόσταση είναι τόσο μεγάλη που το σήμα έφτασε στη Γη εξαιρετικά ασθενές, χωρίς να αποτελεί κίνδυνο, αλλά προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την «αυγή» του κόσμου.

