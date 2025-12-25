25 Δεκεμβρίου: Γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα σήμερα και τι λένε οι ιστορικοί για τη γέννηση του Χριστού

Η 25η Δεκεμβρίου έχει ταυτιστεί παγκοσμίως με τη Γέννηση του Ιησούς Χριστός, ένα γεγονός που αποτελεί θεμέλιο της χριστιανικής πίστης και σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιστορία. Παρά τη βαθιά συμβολική της σημασία, η ημερομηνία αυτή δεν βασίζεται σε ιστορική βεβαιότητα, αλλά σε μια σύνθετη διαδρομή θεολογίας, παράδοσης και ιστορικών επιλογών.

Η ύπαρξη του Ιησού θεωρείται ιστορικά τεκμηριωμένη, ακόμη και από μη χριστιανούς μελετητές. Ωστόσο, τα Ευαγγέλια δεν προσδιορίζουν ούτε την ακριβή ημέρα ούτε τον μήνα της γέννησής Του. Αμφισβητούμενο παραμένει ακόμη και το έτος. Η επικρατέστερη άποψη των ιστορικών τοποθετεί τη Γέννηση μεταξύ του 6 και του 4 π.Χ., δηλαδή λίγα χρόνια πριν από το σημείο αφετηρίας του σημερινού ημερολογίου.

Η χρονολόγηση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι η Γέννηση τοποθετείται επί βασιλείας του Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, πέθανε το 4 π.Χ. Παράλληλα, το Ευαγγέλιο του Λουκά αναφέρει την απογραφή επί Οκταβιανός Αύγουστος, στοιχείο που οδήγησε τον Ιωσήφ και τη Μαρία στη Βηθλεέμ και ενισχύει τη χρονολογική τοποθέτηση της Γέννησης σε αυτή την περίοδο.

Η επιλογή της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού δεν προέρχεται από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν τιμούσαν τη Γέννηση, δίνοντας έμφαση κυρίως στην Ανάσταση. Η καθιέρωση των Χριστουγέννων έρχεται αρκετούς αιώνες αργότερα, με τις πρώτες επίσημες αναφορές να εμφανίζονται τον 4ο αιώνα μ.Χ., σε ρωμαϊκά ημερολόγια της εποχής.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της Ρώμης. Την ίδια περίοδο γιορτάζονταν παγανιστικές εορτές που σχετίζονταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως τα Σατουρνάλια και η γιορτή του «Αήττητου Ήλιου». Η Εκκλησία επέλεξε συνειδητά τη συγκεκριμένη ημέρα, αντικαθιστώντας τον παγανιστικό συμβολισμό του φωτός με τον Χριστό ως «φως του κόσμου».

Υπάρχει και μια θεολογική ερμηνεία που ενίσχυσε αυτή την επιλογή. Σύμφωνα με παλαιά χριστιανική παράδοση, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου τοποθετείται στις 25 Μαρτίου. Εφόσον η σύλληψη του Ιησού συνέβη τότε, η γέννησή Του εννέα μήνες αργότερα οδηγεί συμβολικά στις 25 Δεκεμβρίου.

Έτσι, τα Χριστούγεννα δεν αποτελούν αντανάκλαση ιστορικής ακρίβειας, αλλά έναν εορτασμό με βαθύ νόημα. Η ημερομηνία συμπυκνώνει αιώνες πίστης, θεολογίας και πολιτισμού, μετατρέποντας το σκοτάδι του χειμώνα σε μήνυμα ελπίδας, αναγέννησης και φωτός.