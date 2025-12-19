3I/ATLAS: Παράξενοι παλμοί στον διαστρικό «επισκέπτη» – Κομήτης με ανωμαλίες ή υπόθεση ευφυούς σήματος;

Ο διαστρικός επισκέπτης 3I/ATLAS πλησιάζει στην κοντινότερη διέλευσή του από τη Γη (19 Δεκεμβρίου), σε απόσταση περίπου 170 εκατ. μιλίων, χωρίς κανέναν κίνδυνο σύγκρουσης. Η NASA επιμένει ότι πρόκειται για φυσικό κομήτη, χωρίς ενδείξεις τεχνολογικής προέλευσης. Ωστόσο, ανεξάρτητοι ερευνητές συνεχίζουν να επισημαίνουν ανωμαλίες στη συμπεριφορά του.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης είναι ένας ρυθμικός «παλμός» που καταγράφεται από τηλεσκοπικά δεδομένα. Ο συγγραφέας και ανεξάρτητος ερευνητής Άντριου Κόλινς αναφέρει ότι ο κύκλος περιστροφής/εκλάμψεων (περίπου 15,48 ώρες, παλαιότερα 16,16 ώρες) παρουσιάζει μαθηματική ευθυγράμμιση με αρχαία συστήματα χρονισμού της Κίνας και της Ινδίας (μονάδες των 144 δευτερολέπτων). Κατά τον ίδιο, η ακρίβεια αυτή δύσκολα αποδίδεται σε τυχαία φυσικά φαινόμενα.

Η NASA και ο ESA απορρίπτουν τα σενάρια τεχνητής προέλευσης, υποστηρίζοντας ότι οι παλμοί και οι εκλάμψεις εξηγούνται από εκπομπές αερίων και την ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα, ο καθηγητής Άβι Λεμπ (Galileo Project) έχει ζητήσει ανοιχτότερη διερεύνηση, επισημαίνοντας πρόσθετες ιδιαιτερότητες:

εκπομπές μορίων όπως μεθανόλη και υδροκυάνιο,

ανεξήγητη επιτάχυνση,

ασυνήθιστη τροχιά κοντά σε πολλούς πλανήτες,

και μια «αντι-ουρά» που δείχνει προς τον Ήλιο.

Οι διαστημικές υπηρεσίες θεωρούν ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να ερμηνευθούν στο πλαίσιο της φυσικής των κομητών. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση αναζωπυρώνεται λόγω της περιορισμένης ποιότητας ορισμένων επίσημων εικόνων και της επιτυχίας ερασιτεχνών αστροπαρατηρητών να καταγράψουν καθαρότερο υλικό.

Το κοινό θα έχει απόψε καλή ευκαιρία παρατήρησης με μικρά τηλεσκόπια (≥5 ίντσες), κοιτώντας ανατολικά–βορειοανατολικά, κοντά στον Ρέγκουλο του αστερισμού του Λέοντα.

