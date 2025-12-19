# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

3I/ATLAS: Παράξενοι παλμοί στον διαστρικό «επισκέπτη» – Κομήτης με ανωμαλίες ή υπόθεση ευφυούς σήματος;

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 21 άτομα
3I/ATLAS: Παράξενοι παλμοί στον διαστρικό «επισκέπτη» – Κομήτης με ανωμαλίες ή υπόθεση ευφυούς σήματος;

Ο διαστρικός επισκέπτης 3I/ATLAS πλησιάζει στην κοντινότερη διέλευσή του από τη Γη (19 Δεκεμβρίου), σε απόσταση περίπου 170 εκατ. μιλίων, χωρίς κανέναν κίνδυνο σύγκρουσης. Η NASA επιμένει ότι πρόκειται για φυσικό κομήτη, χωρίς ενδείξεις τεχνολογικής προέλευσης. Ωστόσο, ανεξάρτητοι ερευνητές συνεχίζουν να επισημαίνουν ανωμαλίες στη συμπεριφορά του.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης είναι ένας ρυθμικός «παλμός» που καταγράφεται από τηλεσκοπικά δεδομένα. Ο συγγραφέας και ανεξάρτητος ερευνητής Άντριου Κόλινς αναφέρει ότι ο κύκλος περιστροφής/εκλάμψεων (περίπου 15,48 ώρες, παλαιότερα 16,16 ώρες) παρουσιάζει μαθηματική ευθυγράμμιση με αρχαία συστήματα χρονισμού της Κίνας και της Ινδίας (μονάδες των 144 δευτερολέπτων). Κατά τον ίδιο, η ακρίβεια αυτή δύσκολα αποδίδεται σε τυχαία φυσικά φαινόμενα.

Η NASA και ο ESA απορρίπτουν τα σενάρια τεχνητής προέλευσης, υποστηρίζοντας ότι οι παλμοί και οι εκλάμψεις εξηγούνται από εκπομπές αερίων και την ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα, ο καθηγητής Άβι Λεμπ (Galileo Project) έχει ζητήσει ανοιχτότερη διερεύνηση, επισημαίνοντας πρόσθετες ιδιαιτερότητες:

εκπομπές μορίων όπως μεθανόλη και υδροκυάνιο,
ανεξήγητη επιτάχυνση,
ασυνήθιστη τροχιά κοντά σε πολλούς πλανήτες,
και μια «αντι-ουρά» που δείχνει προς τον Ήλιο.

Οι διαστημικές υπηρεσίες θεωρούν ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να ερμηνευθούν στο πλαίσιο της φυσικής των κομητών. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση αναζωπυρώνεται λόγω της περιορισμένης ποιότητας ορισμένων επίσημων εικόνων και της επιτυχίας ερασιτεχνών αστροπαρατηρητών να καταγράψουν καθαρότερο υλικό.

Το κοινό θα έχει απόψε καλή ευκαιρία παρατήρησης με μικρά τηλεσκόπια (≥5 ίντσες), κοιτώντας ανατολικά–βορειοανατολικά, κοντά στον Ρέγκουλο του αστερισμού του Λέοντα.

Διαβάστε ακόμα: Τι αποκαλύπτει το ποτό που διαλέγεις για τη διάθεσή σου – Τι δείχνει νέα επιστημονική έρευνα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Μήνυση κατά Μαζωνάκη από 21χρονο τραγουδιστή – Αντικρουόμενες θέσεις και βαριές καταγγελίες για εκβιασμό
ShowBiz

Μήνυση κατά Μαζωνάκη από 21χρονο τραγουδιστή – Αντικρουόμενες θέσεις και βαριές καταγγελίες για εκβιασμό

Επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο: Οι δικαιούχοι και τα νέα μέτρα για το στεγαστικό
Οικονομία

Επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο: Οι δικαιούχοι και τα νέα μέτρα για το στεγαστικό

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Λάθος κατεύθυνση για τη χώρα, φθορά ΝΔ και ισχυρή στήριξη στους αγρότες
Πολιτική

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Λάθος κατεύθυνση για τη χώρα, φθορά ΝΔ και ισχυρή στήριξη στους αγρότες

Δικηγόρος Μαζωνάκη για την καταγγελία: Τρεις επιχειρηματίες πίσω από τον 21χρονο
ShowBiz

Δικηγόρος Μαζωνάκη για την καταγγελία: Τρεις επιχειρηματίες πίσω από τον 21χρονο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά τη σύσκεψη στις Σέρρες – Ανοιχτοί δρόμοι τις γιορτές
Κοινωνία

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά τη σύσκεψη στις Σέρρες – Ανοιχτοί δρόμοι τις γιορτές