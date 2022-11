Ο Άνθρωπος του 3000: Απάτη η έρευνα

Δεν αντιπροσωπεύει επιστημονικά δεδομένα η είδηση που κυκλοφορεί εδώ και μερικές ημέρες σχετικά με μία έρευνα για το πως θα μοιάζει ο άνθρωπος το έτος 3000.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο το έτος 3000 οι άνθρωποι θα έχουν κύφωση, συρρικνωμένο λαιμό, ακόμα και διπλά βλέφαρα, λόγω της καθημερινής χρήσης των κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών.

Όμως σύμφωνα με το Futurism, αυτή η είδηση είναι ουσιαστικά spam καθώς όπως αναφέρει η μόνη πηγή της Daily Mail που δημοσίευσε την είδηση είναι ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από ένα χρόνο στο σαιτ TollFreeForwarding.com.

Ένα σάιτι όμως που μεταξύ άλλων μπορεί να αγοράσει κανείς εικονικούς τηλεφωνικούς αριθμούς ενώ και η έρευνα δεν μοιάζει και πολύ επιστημονική.

Περισσότερο μοιάζει με μια ανάρτηση σε ένα blog που γράφτηκε για να πάρει «κλικ» και να κάνει γνωστό το σάιτ TollFreeForwarding στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Το εν λόγω σάιτ για το άρθρο αυτό χρησιμοποίησε τις απεικονίσεις που σχεδίασε ένας καλλιτέχνης τρισδιάστατων εικόνων, και δημιούργησε τον «άνθρωπο του μέλλοντος», την «Mindy».

«Για να συνειδητοποιήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο που έχει η καθημερινή χρήση της τεχνολογία στο σώμα μας, συλλέξαμε επιστημονικές έρευνες και γνώμες ειδικών επί του θέματος», αναφέρει το άρθρο του TollFreeForwarding, «προτού συνεργαστούμε με έναν σχεδιαστή για να δημιουργήσουμε τον μελλοντικό άνθρωπο, το σώμα του οποίου έχει αλλάξει εξαιτίας της συχνής χρήσης των κινητών τηλεφώνων, των φορητών υπολογιστών και άλλων τεχνολογιών».

Οι πηγές του άρθρου είναι αμφίβολες καθώς για παράδειγμα ο επιστήμονας που μιλά για την σπονδυλική στήλη, είναι ένας «ειδικός σε θέματα υγείας και ευεξίας» σε έναν ιστότοπο που πουλάει λοσιόν για μασάζ ενώ το υψηλότερο ακαδημαϊκό του επίτευγμα είναι ένα πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων.

