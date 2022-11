Στον Ειρηνικό Ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος Λήξη συναγερμού στον πλανήτη

Ο κινεζικός πύραυλος που προκάλεσε συναγερμό σε πολλές χώρες, καθώς δεν ήταν βέβαιο το σημείο της πτώσης του, φαίνεται πως κατέληξε στον Ειρηνικό Ωκεανό σύμφωνα με τους Αμερικανούς.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο πύραυλος Long March 5B 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου έπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Nωρίτερα, η Διοίκηση Διαστήματος του αμερικανικού στρατού (US Space Command) είχε ανακοινώσει ότι ο πύραυλος εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ειρηνικό, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν τα συντρίμμια του πυραύλου έχουν πέσει στη θάλασσα ή κάπου αλλού.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ισπανία σήμερα, Παρασκευή (4/11), καθώς έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από πολλά αεροδρόμια της χώρας, λόγω του ένα τεράστιο τμήμα κινεζικού πυραύλου θα πραγματοποιήσει ανεξέλεγκτη πτώση στη Γη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο εναέριος χώρος πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνας, του Ρέους και της Ίμπιζα έκλεισε προσωρινά σήμερα.

Η επικαιροποιημένη τροχιά των συντριμμιών δείχνει ότι θα πετάξει πάνω από ορισμένα μέρη της Ευρώπης.

Πρόκειται για ένα τμήμα πυραύλου Long March 5B, το οποίο θα πέσει στη Γη με μη ελεγχόμενο τρόπο πιθανώς σήμερα ή το Σάββατο και κανένας ακόμη δεν ξέρει πού ακριβώς αυτό θα συμβεί. Ο λόγος για ένα μεγάλο διαστημικό κινεζικό «σκουπίδι» βάρους 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτηρίου.

Ο πύραυλος είναι αυτός που έθεσε σε τροχιά το τρίτο και τελευταίο τμήμα του νέου κινεζικού διαστημικού σταθμού «Τιανγκόνγκ» στις 31 Οκτωβρίου. Όπως είχε συμβεί και με τις προηγούμενες εκτοξεύσεις του ίδιου πυραύλου βαρέος φορτίου, η διαστημική υπηρεσία της Κίνας δεν πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτώση του τμήματος που απέμεινε από τον πύραυλο, αφότου αποδέσμευσε το φορτίο του.

Πιθανότητα ο πύραυλος να πέσει και στην Ελλάδα

Η Aerospace Corporation σχεδίασε έναν χάρτη με τα πιθανά σημεία όπου μπορεί να καταλήξει το διαστημικό «σκουπίδι», χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει βεβαιότητα, καθώς πρόκειται για μοντέλο. Ανάμεσα σε αυτά τα σημεία πάντως βρίσκεται και η Ελλάδα, όπως θα δείτε στον παρακάτω χάρτη.

