O μυστηριώδης αστεροειδής σε σχήμα πούρου είναι εξωγήινο σκάφος, υποστηρίζει φυσικός του Χάρβαρντ

Φουντώνει και πάλι το μυστήριο με το αινιγματικό ουράνιο σώμα που έχουν ονομάσει «Oumuamua», τον πιο μυστηριώδη επισκέπτη μας από το Υπερπέραν.



Ακαδημαϊκοί του Χάρβαρντ είχαν ισχυριστεί από το 2018 πως πρόκειται για εξωγήινο σκάφος και ο φυσικός Avi Loeb συνεχίζει να το πιστεύει.



Ο φυσικός του Χάρβαρντ επιμένει πως το αντικείμενο που εντοπίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 από τηλεσκόπιο στη Χαβάη δεν είναι κομήτης ή αστεροειδής, καθώς κατά τη γνώμη του το αντικείμενο διαθέτει σύστημα προώθησης.



Ο Loeb δεν έχει σταματήσει να λέει πως πρόκειται για εξωγήινο διαστημόπλοιο. Την επόμενη εβδομάδα κυκλοφορεί μάλιστα το βιβλίο του «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth», όπου όπως ισχυρίζεται κομίζει περισσότερες αποδείξεις για τον ισχυρισμό του.



Ο φυσικός πιστεύει ακράδαντα πως το σκάφος κινείται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας (φωτόνια).



Ο Oumuamua εκτιμάται πως έχει μήκος 400 μέτρων και κινείται με ταχύτητα 26 χιλιομέτρων/δευτερόλεπτο, όσο απομακρύνεται από τη Γη και τον Ήλιο…

