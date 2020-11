Στο 92% η αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου Sputnik V για τον κορονοϊό

Στο 92% φτάνει η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sputnik V στη Ρωσία σύμφωνα με το tweet της εταιρείας.

«Η πρώτη ανάλυση του εμβολίου Sputnik V κατά της COVID-19 στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών στη ρωσική ομοσπονδία έδειξε 92% αποτελεσματικότητα» ανέφερε το tweet.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τέσσερις μεγάλες εταιρείες ώστε να μην μείνει πίσω στη μάχη της προμήθειας των εμβολίων.

Όπως αποκάλυψε το Star το πρώτο εμβόλιο που περιμένει η χώρα μας είναι αυτό της Οξφόρδης και της Astra Zeneca, που βρετανικών συμφερόντων. H χώρα μας περιμένει 7,2 εκατομμύρια δόσεις στις αρχές Ιανουαρίου.

Στα τέλη Ιανουαρίου περιμένουμε και το πολυσυζητημένο εμβόλιο της Pfizer. Σήμερα η Κομισιόν υπογράφει την οριστική συμφωνία με την αμερικανική εταιρία που θα στείλει στη χώρα μας 1.000.000 δόσεις.

Τέλη Απριλίου σειρά θα πάρει η Johnson and Johnson, ενώ και η γαλλικών συμφερόντων Sanofi Pasteur γαλλικών συμφερόντων θα προμηθεύσει τη χώρα μας με δόσεις εμβολίων περί τα τέλη Μαΐου.

Η Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο είχε καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για την προμήθεια 200 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BionTech και οψιόν για αγορά επιπλέον 100 εκατ. δόσεων, σε περίπτωση που οι εταιρείες εξασφαλίσουν άδεια διάθεσής τους από τις αρμόδιες αρχές.

Δεν έχει υπογραφεί ακόμη η οριστική σύμβαση, ωστόσο σύμφωνα με το Bloomberg, Ε.Ε, Βρετανία και ΗΠΑ είναι πρώτες στην σειρά για να λάβουν το εμβόλιο.

«Θα είμαι ο πρώτος που θα εμβολιαστεί, όχι επειδή θέλω να είμαι ο πρώτος που θα προστατευτεί, αλλά ως σινιάλο ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι το εμβόλιο της Pfizer δίνει μεγάλη ελπίδα στην ανθρωπότητα.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY