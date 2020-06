Επιστήμονας του ΠΟΥ άλλαξε τον ισχυρισμό της για τους ασυμπτωματικούς φορείς κορονοϊού

Κορυφαία εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ απέρριψε την Τρίτη προηγούμενο ισχυρισμό της σύμφωνα με τον οποίο η μετάδοση κορονοϊού από ασυμπτωματικούς φορείς είναι πολύ σπάνια.



Συγκεκριμένα, η δρ. Maria Van Kerkhove, τεχνική επικεφαλής της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία προχώρησε στο αρχικό σχόλιο χθες Δευτέρα, ανέφερε ότι βασίστηκε σε «δύο ή τρεις μελέτες» και ότι αποτελεί «παρανόηση» να υποστηρίζουμε ότι η ασυμπτωματική μετάδοση είναι παγκοσμίως σπάνια.



«Απλώς απάντησα σε μια ερώτηση, δεν αναφερόμουν στην πολιτική του ΠΟΥ ή κάτι τέτοιο», είπε. Η δρ. Van Kerkhove ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις της μετάδοσης από ασυμπτωματικούς προέρχονται κυρίως από μοντέλα, τα οποία μπορεί να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση. «Αυτό είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ερώτημα και παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα», υποστήριξε.



Αντιδράσεις επιστημόνων



Η δήλωση της Maria van Kerkhove προκάλεσε αντιδράσεις με λοιμωξιολόγους να προειδοποιούν ότι η άποψη αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα για κυβερνήσεις που καταβάλλουν προσπάθειες για την άρση των μέτρων του lockdown.



«Εξεπλάγην πολύ από την δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας», δηλώνει ο Liam Smeeth, καθηγητής κλινικής επιδημιολογίας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η δήλωση της Maria van Kerkhove. «Αντιβαίνει στις μέχρι σήμερα διαπιστώσεις μου από την επιστήμη, σύμφωνα με τις οποίες οι ασυμπτωματικοί άνθρωποι - που δεν εμφανίζουν ποτέ συμπτώματα - και οι προσυμπτωματικοί αποτελούν σημαντική πηγή μόλυνσης των άλλων».



Ο Liam Smeeth και άλλοι επιστήμονες δηλώνουν ότι η κατανόηση των κινδύνων μόλυνσης μεταξύ ανθρώπων με ελαφρά ή καθόλου συμπτώματα είναι κρίσιμη καθώς οι κυβερνήσεις αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα του lockdown που έχουν επιβάλει στην προσπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης της επιδημίας και προοδευτικά να τα αντικαθιστούν με συστήματα ιχνηλάτησης και απομόνωσης.



«Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στα μέτρα ιχνηλάτησης/εντοπισμού/απομόνωσης που εισάγονται σε πολλές χώρες», δηλώνει ο Babak Javid, σύμβουλος για τις Λοιμώδεις Νόσους του Cambridge University Hospitals. Ορισμένοι ειδικοί δηλώνουν ότι δεν είναι ασύνηθες άτομα που έχουν προβληθεί από τον κορωνοϊό να μην εμφανίζουν συμπτώματα.



Μη αξιολογημένη από ομοτίμους έρευνα στην Γερμανία τον Μάιο, βασισμένη σε δεδομένα 919 ατόμων στην περιοχή του Χάινσμπεργκ, περιοχή με έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς θανάτων στην χώρα, έφθασε στο συμπέρασμα ότι ένα στα πέντε προσβεβλημένα από τον ιό άτομα δεν εμφανίζει συμπτώματα. Αλλά υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά μεταδίδουν την νόσο.



Ο εκ των επικεφαλής της επιτροπής αντιμετώπισης του κορωνοϊού στην Σιγκαπούρη δήλωσε χθες στο Reuters ότι έχουν υπάρξει εκεί περιστατικά μετάδοσης από ασυμπτωματικούς φορείς, μεταξύ ανθρώπων που ζουν υπό συνθήκες στενής επαφής με άλλους ανθρώπους.

Μη μολυσματικοί 300 ασυμπτωματικοί φορείς στη Γουχάν



Η Κίνα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 300 ασυμπτωματικοί φορείς της Covid-19 στην πόλη Γουχάν, επίκεντρο της πανδημίας, δεν βρέθηκαν μολυσματικοί.



Ο Keith Neal, καθηγητής Επιδημιολογίας Μολυσματικών Νόσων στο University of Nottingham της Βρετανίας δήλωσε ότι την ώρα που η απάντηση στο ερώτημα πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ασυμπτωματικών φορέων στην μετάδοση της νόσου είναι ασαφής, το βέβαιο είναι ότι άτομα με συμπτώματα είναι υπεύθυνα κατά το μεγαλύτερο μέρος για την διάδοση της νόσου.



«Αυτό ενισχύει την σημασία της οδηγίας ότι κάθε άτομο που έχει οποιοδήποτε από τα συμπτώματα της Covid-19 πρέπει να επιδιώξει να κάνει το τεστ το συντομότερο δυνατόν και να απομονωθεί μέχρι να λάβει τα αποτελέσματα του τεστ».