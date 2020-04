Κορονοϊός: Δοκιμή εμβολίου σε ανθρώπους στα μέσα Μαΐου

Η βιομηχανία σκευασμάτων βιοτεχνολογίας Novavax Inc ανακοίνωσε σήμερα πως έχει αναπτύξει ένα νέο υποψήφιο εμβόλιο για τον κοροναϊό και θα ξεκινήσει τις δοκιμές σε ανθρώπους στα μέσα Μαΐου.



Η εταιρεία με έδρα το Μέριλαντ ανακοίνωσε πως το υποβοηθητικό ανοσοενισχυτικό της σκεύασμα Matrix-M μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το υποψήφιο εμβόλιό της NVX-CoV2373 για να ενισχύσει την ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος.



Ο ρόλος των ανοσοενισχυτικών



Τα ανοσοενισχυτικά χρησιμοποιούνται κυρίως για να διευκολύνουν τα εμβόλια να προκαλέσουν μία ισχυρότερη ανοσοποιητική αντίδραση, περιλαμβανομένης και της παραγωγής αντισωμάτων και την ακόμη πιο μακρά διάρκεια της προστασίας απέναντι σε προσβολές από ιούς και βακτήρια.



Η Novavax ανακοίνωσε πως τα πρώτα αποτελέσματα για την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια από τις δοκιμές του εμβολίου αναμένονται γύρω στον Ιούλιο.

Αγώνας δρόμου για φάρμακα



Οι προσπάθειες της Novavax έρχονται να προστεθούν στα εγχειρήματα που έχουν ξεκινήσει και δεκάδες άλλες φαρμακοβιομηχανίες στην κούρσα για την ανάπτυξη ενός επαρκούς εμβολίου ή αποτελεσματικών αντιϊκών φαρμάκων, ενάντια στον νέο κοροναϊό .



Μέσα στον τρέχοντα μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα ενός πολυαναμενόμενου αντιϊκού σκευάσματος της εταιρείας Gilead Sciences Inc, όπως επίσης και των ήδη αδειοδοτημένων προϊόντων των Roche Holding και Regeneron Pharmaceuticals Inc .



Πάνω από 1, 34 εκατ. άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό και 76.043 ασθενείς έχουν πεθάνει έως τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρακτορείου Reuters.