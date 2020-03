Έλληνας καθηγητής στο Yale: Η Κίνα χρησιμοποίησε «κοινωνικό πυρηνικό όπλο» για να φρενάρει τον κορονοϊό

Τον βαθύ προβληματισμό του για το αν οι δυτικές δημοκρατίες μπορούν να εφαρμόσουν τα μέτρα που πήρε η ηγεσία της Κίνας προκειμένου να φρενάρει τον κορωνοϊό εξέφρασε μέσω ενός μακροσκελούς «νήματος» στο Twitter o ελληνικής καταγωγής καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Yale, Νικόλας Χρηστάκης.

Ο Χρηστάκης υπογράμμισε ότι στον αγώνα της κατά του επικίνδυνου ιού, η Κίνα χρησιμοποίησε «κοινωνικό πυρηνικό όπλο» ακραίων μέτρων, τα οποία άλλες χώρες θα δυσκολευτούν πολύ να αναπαράξουν.

«Στην Κίνα ταιριάζει να πολεμίσει μια πανδημία», έγραψε ο Χρηστάκης, υπογραμμίζοντας την κολεκτιβιστική κουλτούρα του λαού και την απολυταρχική διακυβέρνηση της χώρας, ως παράγοντες που επέτρεψαν την επιτυχημένη αντιμετώπιση του ιού.

Μάλιστα, ο ελληνικής καταγωγής επιστήμονας εντοπίζει την επιτυχία της Κίνας στις 23 Ιανουαρίου, όταν η κυβέρνηση επέβαλλε περιορισμούς μετακίνησης σε επαρχίες με συνολικό πληθυσμό άνω των 930 εκατομμυρίων κατοίκων.

Παράλληλα, επισήμανε την τακτική της «κλειστής διοίκησης» που σημαίνει έλεγχο στην κίνηση ανθρώπων και οχημάτων, έλεγχο της θερμοκρασίας των ανθρώπων, αποστείρωση οχημάτων, άδεια μετακίνησης σε ένα μόνο άτομο ανά νοικοκυριό, κλπ.

Παράλληλα, το εργατικό δυναμικό αξιοποιήθηκε για την μεταφορά φαγητού στους κατοίκους που ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις έλαβαν και άλλα μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης της ασθένειας.

Κλείνοντας, ο Χρηστάκης τόνισε ότι ο ιδιαίτερος πολιτικός και κοινωνικός χαρακτήρας της Κίνας της επέτρεψε να πετύχει με αυτά τα μέτρα και εξέφρασε αμφιβολία για το αν μπορούν αντίστοιχα μέτρα να εφαρμοστούν σε χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η Βρετανία.

Δείτε το πρώτο tweet του νήματος του Χρηστάκη:

If we want to understand how powerful an opponent SARS-CoV-2 (COVID-19) is, let’s take a look what has been required to stop it in China. The Chinese government has essentially used a social nuclear weapon in its efforts. Let’s talk about this, to understand what US is facing. 1/