Animasyros 2022: Οι πρώτες ανακοινώσεις του προγράμματος

Με την προτεινόμενη για τρία βραβεία Όσκαρ ταινία του Jonas Poher Rasmussen, «FLEE», κάνει πρεμιέρα το Animasyros 2022. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία φυγής του Amin Nawabi από το Αφγανιστάν, σε μικρή ηλικία, για ένα ομηρικό ταξίδι προς την ελευθερία. Η ταινία ήταν υποψήφια στις κατηγορίες Διεθνής Ταινία, Ντοκιμαντέρ και Αnimation, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ταινία animation που κερδίζει υποψηφιότητα σε τρεις κατηγορίες ταυτόχρονα.

Φέτος, η κύρια θεματική του Φεστιβάλ αφιερώνεται στις Βαλτικές Χώρες με το ειδικό αφιέρωμα «The Baltic Animation Way» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Latvian Animation Association και την υποστήριξη των διπλωματικών αποστολών των χωρών αυτών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα προβληθούν ταινίες, για ενήλικες και για όλη την οικογένεια, από τις Βαλτικές Χώρες (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία). Παράλληλα, προβάλλονται το αφιέρωμα στο νορβηγικό animation, το οποίο επιμελείται ο Anders Narverud Moen, διευθυντής του Fredrikstad Animation Festival και εστιάζει σε νέους δημιουργούς, ενώ το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει και ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ουκρανικό animation που επιμελείται η Anastasiya Verlinska, διευθύντρια προγράμματος του LINOLEUM International Contemporary Animation and Media Art Festival του σημαντικότερου Φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων της Ουκρανίας.

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Animasyros 2022 περιλαμβάνει διακεκριμένες σε διεθνή φεστιβάλ ταινίες, καθώς και έργα διαχρονικά από παγκοσμίως καταξιωμένους επαγγελματίες. Ως προς το Διεθνές Φοιτητικό Πρόγραμμα, το Φεστιβάλ υποδέχεται τις καλύτερες σπουδαστικές ταινίες από διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές. Πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται, επίσης, στο Διεθνές Πανόραμα, ενώ οι καλύτερες ελληνικές ταινίες διαγωνίζονται, όπως κάθε χρόνο, στο αντίστοιχο Ελληνικό με βραβείο που αθλοθετείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Το πλούσιο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Animasyros περιλαμβάνει, επίσης, ταινίες K.ID.S με έργα animation για όλη την οικογένεια, καθώς και ταινίες Animapride με queer αισθητική και περιεχόμενο που γιορτάζουν τη διαφορετικότητα.

Φέτος, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει την συνεργασία του με το διεθνούς φήμης ελληνικό στούντιο μουσικής και ήχου DΝΑ Lab (https://www.dnalab.gr/) που με μεγάλη χαρά γίνεται μέρος του Animasyros και προσφέρει στους νικητές των κατηγοριών του διεθνούς και σπουδαστικού τμήματος αντίστοιχα υπηρεσίες Sound Design και μίξη 5.1 Dolby Surround, βραβείο αξίας περίπου οκτώ χιλιάδων ευρώ. Η επιλογή των διαγωνιστικών τμημάτων και ειδικών προβολών θα ανακοινωθεί στις 29 Αυγούστου στην ιστοσελίδα www.animasyros.gr.

Agora

Η Αγορά, ένα από τα πιο «ζωντανά» κομμάτια του Φεστιβάλ αποτελεί, πλέον, κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς φέρνει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου με την ελληνική κοινότητα του animation. Φέτος, σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης NEF Animation -την περίφημη γαλλική ένωση που προωθεί ανερχόμενους καλλιτέχνες μέσω δικτύωσης και residencies- πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, masterclasses και συναντήσεις δικτύωσης.

Έτσι, το τετραήμερο Pitch Coaching Workshop το οποίο θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν αποτελεσματικά στο Pitching Forum το υπό εξέλιξη έργο τους, διευθύνει ο ιδρυτής της NEF Αnimation, Xavier Kawa-Topor και η Catherine Totems, καθηγήτρια στην κορυφαία Σχολή Καλών Τεχνών της Γαλλίας, Atelier de Sèvres, η οποία ίδρυσε το μεταπτυχιακό της σχολής για το animation και έχει υποστηρίξει πολλές βραβευμένες φοιτητικές ταινίες.

Διεθνώς διακεκριμένοι animators και σεναριογράφοι όπως η Joanna Quinn και ο Les Mills θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό masterclass βασισμένο στην ταινία τους «The Affairs of the Art», υποψήφια στα φετινά Οσκαρ στην κατηγορία μικρού μήκους animation, ενώ ο φημισμένος ανεξάρτητος παραγωγός, Olivier Catherin (παραγωγός του "Granny's Sexual Life", "Steakhouse" και του βραβευμένου με Σεζάρ "Kiki of Montparnasse"), θα μοιραστεί μαζί μας την εκτενή του εμπειρία αλλά και στρατηγικές για την ανάπτυξη έργων και τη διαχείριση συμπαραγωγών.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος στις Χώρες της Βαλτικής θα πραγματοποιηθεί μία ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την κατάσταση της δημιουργικότητας και της παραγωγής ταινιών animation στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία. Η Anna Zaca, επιμελήτρια και διευθύντρια του Latvian Animation Association συνομιλεί με τους Εσθονούς σκηνοθέτες Janno Põldma και Ülo Pikkov, τη Λιθουανή παραγωγό Justė Michailinaitė και τον Λετονό σκηνοθέτη Gints Zibalodis.

Ακόμα, ο Άρης Καπλανίδης και ο Ηλίας Ρουμελιώτης, η ομάδα πίσω από την περσινή ταινία μικρού μήκους, «Από το Μπαλκόνι», που σάρωσε βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Ίρις από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, θα παρουσιάσουν τη νέα τους δουλειά, «Γυναίκες του '22», ένα έργο σε εξέλιξη που αφορά στον τρόπο που βίωσαν οι γυναίκες τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Παράταση υποβολής συμμετοχών στο Pitching Forum Agora

Παρατείνεται έως την Κυριακή 31 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το Pitching Forum της Αγοράς. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της σελίδας του Animasyros στο Film Freeway εδώ: https://filmfreeway.com/AnimaSyrosInternationalAnimationFestivalAgora-949575

Για την αξιολόγηση του πρότζεκτ, είναι απαραίτητη η υποβολή μιας σύντομης περιγραφής (Logline, Concept) κι ενός treatment, και η αποστολή stills, σκίτσων, moodboard, σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής trailer.

Την κριτική επιτροπή του Pitching Forum αποτελούν ο Xavier Kawa Topor (FR), η Catherine Totems (FR) ο Olivier Catherin (FR), η δημοσιογράφος, ιστορικός ταινιών animation, μουσικός παραγωγός Nancy Denney Phelps (ΒΕ) και η Συντονίστρια της Αγοράς και σκηνοθέτις Μαρινέτα Μακ Κρητικού (GR).

Ο νικητής του Pitching Forum Agora Animasyros θα είναι επίσημος καλεσμένος του προγράμματος La Résidence Internationale de Fontevraud, που διοργανώνει η NEF Animation της οποίας αποστολή είναι η προώθηση των καλλιτεχνών διεθνώς, μέσα από δημιουργικά εργαστήρια από όπου εκκολάπτονται έργα και ταλέντα.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Βασικό πυλώνα του Animasyros αποτελούν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, νέους επαγγελματίες, ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρία. Φέτος, η θεματική των εργαστηρίων βασίζεται στην επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπνευστούν από λογοτεχνικά αποσπάσματα, φωτογραφίες, παραδοσιακές μουσικές από την Μικρά Ασία, ηχογραφημένες και γραπτές μαρτυρίες και να δημιουργήσουν ταινίες animation με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έτσι, στο Animasyros 2022 θα πραγματοποιηθεί ένα τριήμερο εργαστήριο για εφήβους με εκπαιδευτή για άλλη μια χρονιά τον ταλαντούχο σκηνοθέτη από τη Ρουμανία Paul Muresan. Επιπλέον, στην όμορφη Ποσειδωνία θα διεξαχθεί μονοήμερο εργαστήριο για παιδιά με τον Συριανό σκιτσογράφο και εικονογράφο Γιάννη Ξαγοράρη. Το εργαστήριο που απευθύνεται σε ενήλικες και νέους επαγγελματίες θα καθοδηγηθεί από την ανερχόμενη Ισραηλινή animator που ζει και εργάζεται στη Γαλλία, Mor Israeli. Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα τρία αυτά εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 20 Αυγούστου μέσω της ιστοσελίδας www.animasyros.gr.

Πέραν αυτών, διοργανώνονται σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ-ΜεΑ Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκπαιδευτικό εργαστήριο για ΑμεΑ με εκπαιδεύτρια την Έλενα Παυλάκη, ενώ οι βετεράνοι του δραστήριου ΚΑΠΗ Δήμου Σύρου Ερμούπολης θα δημιουργήσουν τις ταινίες τους με την animator, γραφίστρια και εκπαιδεύτρια Μαργαρίτα Σιμοπούλου. Τέλος, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου διοργανώνεται τριήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους μαθητές του σχολείου με εκπαιδευτή τον Χαράλαμπο Μαργαρίτη, σκηνοθέτη της ταινίας «Τόποι Ελληνισμού: Ερμούπολη», παραγωγής του Animasyros και με αφορμή την ταινία αυτή.

Δείτε το επίσημο trailer του Animasyros 2022 εδώ: https://vimeo.com/729947164

Για δεύτερη χρονιά το Animasyros συνεργάζεται με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο University for the Creative Arts UCA για τη δημιουργία πρωτότυπων ταινιών animation. Φέτος, οι φοιτήτριες Monday Cheung και Venus Wong ανέλαβαν να δώσουν ζωή στα υπέροχα «πουλιά» του Γιάννη Κουτσούρη και ο Theodore πρόσφερε για μια ακόμα φορά τη μουσική του.