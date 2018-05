Πέθανε ο Φίλιπ Ροθ

Ο Φίλιπ Ροθ, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς λογοτέχνες, πέθανε χθες (Τρίτη) σε ηλικία 85 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια.



Διεισδυτικός και διαυγής παρατηρητής της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά και των νευρώσεων και των εμμονών της κοινότητας των Αμερικανών Εβραίων, ο Ροθ έλαβε Βραβείο Πούλιτζερ για το βιβλίο του «American Pastoral» (1998· στα ελληνικά κυκλοφόρησε με τίτλο «Αμερικανικό ειδύλλιο» από τις εκδόσεις Πόλις).



Ήταν ένας από τους συγγραφείς το όνομα του οποίου ακουγόταν πολύ συχνά στις συζητήσεις για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αν και δεν του απονεμήθηκε.



Έλαβε, επίσης, δύο από τα πιο έγκυρα βραβεία PEN: το 2006 το βραβείο PEN/Nabokov για το σύνολο του έργου του και το 2007 το βραβείο PEN/Saul Bellow for Achievement in American Fiction.



Το 2011 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Man Booker International για το σύνολο του έργου του.



Επίσης, τιμήθηκε με τα βραβεία National Book Award δύο φορές, National Book Critics Circle Award δύο φορές, WH Smith Literary Award, Prix du Meilleur Livre Etranger, Prix Medicis Etranger, James Fenimore Cooper Prize for Best Historical Fiction, με το National Medal of Arts (1998) και με το Gold Medal in Fiction της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Γραμμάτων (2001).



Γεννήθηκε το 1933 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Bucknell και του Σικάγο. Διετέλεσε καθηγητής της συγκριτικής λογοτεχνίας στα πανεπιστήμια του Πρίνστον, της Νέας Υόρκης (Hunter College) και της Πενσιλβανίας.



Διηύθυνε τη σειρά «Συγγραφείς της άλλης Ευρώπης» στις εκδόσεις Penguin και γνώρισε στο αμερικανικό κοινό συγγραφείς όπως ο Bruno Schulz και ο Μίλαν Κούντερα.



Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα έργα του «Το σύνδρομο Πόρτνοϊ», «Το βυζί», «Απάτη», «Πατρική κληρονομιά», «Το θέατρο του Σάμπαθ», «Αντίο Κολόμπους», «Η ζωή μου ως άντρα», «Αμερικανικό ειδύλλιο», «Παντρεύτηκα έναν κομμουνιστή», «Επιχείριση Σάυλωκ», «Ζούκερμαν δεσμώτης», «Αντιζωή», «Κι ό,τι θέλει ας γίνει», «Το ζώο που ξεψυχά», «Το ανθρώπινο στίγμα», «Ο καθηγητής του πόθου», «Καθένας», «Η συνωμοσία εναντίον της Αμερικής», «Φεύγει το φάντασμα», «Αγανάκτηση», «H ταπείνωση», «Νέμεσις».

