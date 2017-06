Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2016 – «Νύχτες Αλληλεγγύης» ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017, που ξεκινά την 1η Ιουλίου, και καλεί και φέτος το κοινό να συμμετέχει με την ίδια θέρμη σε περισσότερες «Νύχτες Αλληλεγγύης».



Με προμετωπίδα του την αλληλεγγύη και το φετινό φεστιβάλ παρουσιάζει ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο στην πλειονότητά τους. Από τις 49 βραδιές που θα καλύπτουν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ, εισιτήριο υπάρχει για τις 13 ενώ στις υπόλοιπες 36 (κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες από μία εκδηλώσεις) οι θεατές καλούνται μόνο να συνεισφέρουν εθελοντικά με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου και για τις δομές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.



Στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017 – «Νύχτες Αλληλεγγύης» έχουν ενταχθεί συνολικά 11 θεατρικές παραστάσεις, 29 μουσικές και χορευτικές και το OUR FESTIVAL, που διαρκεί μία εβδομάδα και περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του περίπου 20 επιπλέον θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.



Ανάμεσα στις συναυλίες του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017, τρεις θα είναι από τη Φιλαρμονική του Δήμου συνεργαζόμενη και με άλλους μουσικούς ενώ το φεστιβάλ θα κλείσει με συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχει και ένα τριήμερο μουσικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση.



Μια ακόμη προγραμματική αρχή που πραγματώνουν οι «Νύχτες Αλληλεγγύης» είναι η ενίσχυση νέων καλλιτεχνών και σχημάτων που είναι αυτοδιαχειριζόμενα και διακρίνονται για τις ακτιβιστικές τους πρωτοβουλίες και τη δράση τους στο πλευρό των δοκιμαζόμενων κοινωνικών ομάδων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το Φεστιβάλ Ρεματιάς θα φιλοξενήσει για τρίτη συνεχή χρονιά το OUR FESTIVAL.



Το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2016 παρακολούθησαν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι, εφοδιάζοντας με χιλιάδες είδη πρώτης ανάγκης τις κοινωνικές δομές της πόλης. Στόχος του Δήμου Χαλανδρίου είναι οι «Νύχτες Αλληλεγγύης» να συνεχίσουν να αποτελούν μια ανοιχτή σε όλους καθημερινή γιορτή αλληλεγγύης και συντροφικότητας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με σημείο αναφοράς την τέχνη και τόπο συνάντησης το Θέατρο Ρεματιάς.



Tο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017:



ΙΟΥΛΙΟΣ



1 – ΣΑΒΒΑΤΟ

Συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων (ΦΙΛ.Ο.Ν.) με κλασικά έργα των Albinoni, Beethoven, Verdi, Ravel, Shostakovich, Offenbach, Vivaldi και γνωστά έργα με ελληνικό χρώμα.



3 – ΔΕΥΤΕΡΑ *

«Πέτρες στις τσέπες του» της Μαρί Τζόουνς, από το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Σκηνοθεσία και ερμηνεία: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου.



5 – ΤΕΤΑΡΤΗ *

«Ωραία κοιμωμένη» από το Θέατρο ΠΟΡΤΑ. Σκηνοθεσία Γιώργος Γιανναράκος.



6 – ΠΕΜΠΤΗ

Συναυλία των «Magic De SPELL» με συμμετοχή του Δημήτρη Πουλικάκου.



7 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«Ο Αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου

από τον Πολιτιστικό και Επιστημονικό Σύλλογο Χαλανδρίου ΑΡΓΩ.



8 – ΣΑΒΒΑΤΟ

Μουσικοχορευτική παράσταση «Παίξαμε κι εμείς με τ΄όνειρο» βασισμένη σε στίχους του Ν. Γκάτσου, από την ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.



9 – ΚΥΡΙΑΚΗ

Μουσικοχορευτική παράσταση « Σήμερα γάμος γίνεται…» από την ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.



10 – ΔΕΥΤΕΡΑ

Έργα του Μίκη Θεοδωράκη από τη Φιλαρμονική και τη Xορωδία του Δήμου Χαλανδρίου. Βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά με νοητική υστέρηση σε συνεργασία με την Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π. – Ν.Υ. Χαλανδρίου.



12 – ΤΕΤΑΡΤΗ

Μουσικό σύνολο 8tetto. Ένα μουσικό ταξίδι από την ελληνική παραδοσιακή μουσική έως τα έργα κλασικών και σύγχρονων ξένων συνθετών.



13- ΠΕΜΠΤΗ

«ΟΛΟΙ ΕΝΑ Φίλα με… κι’ άλλο». Συναυλία με τον Σταμάτη Κραουνάκη.



14 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συναυλία με τους «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ».



15 – ΣΑΒΒΑΤΟ

«Fly Me To The Moon». Συναυλία με τους TEREZA & Friends. Jazz, Swing, Rock n Roll, Bossa Nova, Mambo, ξένα και ελληνικά.



16 – ΚΥΡΙΑΚΗ

2η Συνάντηση Μουσικών Συνόλων από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.



17 – ΔΕΥΤΕΡΑ

«Το Όνειρο ενός Γελοίου» του Φ. Ντοστογιέφσκι, από το θέατρο ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Σκηνοθεσία Άννας Τζίμα. Ερμηνεύει ο Θωμάς Κινδύνης.



19 – ΤΕΤΑΡΤΗ

Μουσικοθεατρική παράσταση «Τα 5 στοιχεία» με την Άννα Μπουρμά.



20 – ΠΕΜΠΤΗ

“Νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια…”. Μελοποιημένη ποίηση ελλήνων δημιουργών με τους: Άννη Ονουφρίου (τραγούδι), Μάνος Αβαράκης (φυσαρμόνικες, φλογέρες, φωνή), Φώτης Παπαντωνίου (βιόλα, μαντολίνο, κιθάρα, φωνή), Σοφία Καμαγιάννη (πιάνο, φωνή).



21 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συναυλία από τον Δημήτρη Ζαφειρέλη με τραγούδια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.



22 – ΣΑΒΒΑΤΟ

WATOTO AFRIKA. Παραδοσιακή μουσική και χοροί από χώρες της Αφρικής και παράλληλο παζάρι με φαγητά από την τοπική κουζίνα και είδη λαϊκής τέχνης.



24 – ΔΕΥΤΕΡΑ

Μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη Νίκο Τσολάκη από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου.



25 – ΤΡΙΤΗ

Μουσικοχορευτική εκδήλωση από τη γυναικεία ορχήστρα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής Smyrna με τα χορευτικά τμήματα του Ιδρύματος ΖΗΣΗ.



26 – ΤΕΤΑΡΤΗ

Συναυλία της Καλλιόπης Βέττα και του Χάικ Γιαζιτζιάν όπου το έθνικ συναντά αυτοσχέδιες συλλήψεις.



27 – ΠΕΜΠΤΗ & * 28 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«Φιλιώ Χαϊδεμένου» με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη και τον Ζαχαρία Καρούνη σε σκηνοθεσία του Βασίλη Ευταξόπουλου.



29 – ΣΑΒΒΑΤΟ *

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2». Διασκευή του ομώνυμου έργου του William Shakespeare από την Ομάδα Θεάτρου «ΙΔΕΑ».



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



22 – ΤΡΙΤΗ & * 23 – ΤΕΤΑΡΤΗ

«Καρνάκ: Το διαστημόπλοιο του σύγχρονου μάγου» από τη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ. Συναυλία με έργα των Γκουρτζίεφ, ντε Χάρτμαν σε ενορχήστρωση Μαρίας Περετζή.



25 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«Το Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου. Σκηνοθεσία: Φώτης Μακρής, Κλεοπάτρα Τολόγκου. Πρωταγωνιστεί ο Φώτης Μακρής.



26 – ΣΑΒΒΑΤΟ

Συναυλία με την Αλεξάνδρα Λέρτα και τη Τζένη Καπάδαη. Folk Music, Jazz Blues.



27 – ΚΥΡΙΑΚΗ

«Το ρομάντζο της πεντάρας» του Μπέρτολτ Μπρεχτ. Μουσικό αναλόγιο βασισμένο σε μουσική και τραγούδια του Κούρτ Βάιλ και κείμενα από το ομώνυμο μυθιστόρημα. Επιμέλεια: Βύνη Φουντά.



28 – ΔΕΥΤΕΡΑ *

«Η Αλίκη στη χώρα των Ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη. Σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη.



29 – ΤΡΙΤΗ

Συναυλία του Group PάrΩdy με τραγούδια των Σ. Μάλαμα, Θ. Παπακωνσταντίνου, Χαΐνηδων, Γ. Μαρκόπουλου, Μ. Πασχαλίδη, Ορφ. Περίδη, Π. Σιδηρόπουλου, Μ. Λοΐζου , Ν. Παπάζογλου κ.α,



30 – ΤΕΤΑΡΤΗ

“Χορωδία Ανέργων”: μια προσέγγιση της ανεργίας μέσω της τέχνης του θεάτρου, της μουσικής και του κινηματογράφου. Σκηνοθεσία – έρευνα – δραματουργία Ε. Ευθυμίου, Δ. Ζάχου.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



1 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

” Lies – A Kosmic Utopia Distortion”. Συναυλία από τους Modern-e-Quartet (audio visual show).



2 – ΣΑΒΒΑΤΟ

Cinema Paradiso Project. Μουσική και τραγούδια από τον παγκόσμιο και ελληνικό κινηματογράφο από το δεκαμελές μουσικό σχήμα.

3 – ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 – ΔΕΥΤΕΡΑ & 5 – ΤΡΙΤΗ



Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση



– Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου: Underground youth orchestra. Διεύθυνση Κώστα Ηλιάδη. Έργα συνθετών της Σοβιετικής Ένωσης και μέρος από τη «2η Συμφωνία» του Α. Ξένου.



– Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου: Μιχάλης Τρανουδάκης. Χορωδιακά επαναστατικά τραγούδια, μελοποιημένα αποσπάσματα από το «Κομμουνιστικό μανιφέστο», «Πέτρογκραντ 1917» – καντάτα σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ με τη Χορωδία του Παντείου Πανεπιστημίου (διεύθυνση/ διδασκαλία: Γιάννης Βρυζάκης) και τον Δημήτρη Βουτσά.



– Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου: Εntre Amigos. Επαναστατικά τραγούδια από όλον τον κόσμο.



6 – ΤΕΤΑΡΤΗ *

«Γουρούνι στο σακί» του Ζωρζ Φεϋντώ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης. Σκηνοθεσία Γιάννη Καραχισαρίδη. Με τον Δημήτρη Πιατά.



7 – ΠΕΜΠΤΗ *

Συναυλία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη.



8 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 9 – ΣΑΒΒΑΤΟ *

Συναυλία με τα συγκροτήματα ΣΤΙΧΟΙΜΑ, Χατζηφραγκέτα, Bong Da City, Last Drive και Nightstalker.



10 – ΚΥΡΙΑΚΗ*

«Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον» του Γεωργίου Βιζυηνού σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη.



11 – ΔΕΥΤΕΡΑ

Συναυλία από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου με κλασικά μουσικά αποσπάσματα από κινηματογραφικά έργα του Walt Disney.



13 – ΤΕΤΑΡΤΗ έως και 19 – ΤΡΙΤΗ

Our Festival 3

Φεστιβάλ εναλλακτικών καλλιτεχνικών σχημάτων που περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, χορό και μικτά θεάματα.



20 – ΤΕΤΑΡΤΗ

Συναυλία από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.



Σημειώνεται ότι στο Θέατρο της Ρεματιάς υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης με αυτοκίνητο για τα άτομα με κινητική αναπηρία καθώς και τουαλέτα ΑμεΑ.



* Οι εκδηλώσεις με αστερίσκο θα έχουν αντίτιμο το οποίο θα καθορίσουν οι αντίστοιχες παραγωγές που μισθώνουν το θέατρο από το Δήμο έναντι 500 ευρώ την ημέρα.

culturenow