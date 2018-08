Tο τοπ που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και φοριέται κάθε εποχή

Yπάρχουν κάποια κομμάτια που όσο και να θες, δεν μπορείς να αποχωριστείς. Είναι κλασικά, αγαπημένα και κάθε χρόνο ενώ τα έχεις ήδη, ίσως πάρεις και ένα ακόμη (δεν μιλάω για τζιν). Η αγαπημένη μαρινιέρα ή πιο σωστά (fashion editor είμαι) breton top, ήταν, είναι και θα είναι αυτό που λέμε forever item.



Tη φοράς με το jean σου, με midi φούστα, με shorts, με βροχή, με ήλιο, με νεύρα, με κέφια! Τη φοράς και δεν έχεις κάνει κανένα λάθος. Πάντα σωστή, πάντα κομψή!



Ένα γρήγορο μάθημα ιστορίας: δημιουργήθηκαν για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό το 1858. Μία δοκιμή αν είναι original breton top είναι να μετρήσεις τις ρίγες. 21 είναι το σωστό νούμερο που πρέπει να έχει, όσες και οι νίκες του Ναπολέων (νταξ).



Η Coco Chanel, η Brigitte Bardot, η Alexa Chung αλλά και η Kate Middleton, έχουν ήδη φορέσει πολλές φορές την κομψή μαρινιέρα και συνεχίζουν να την επιλέγουν για τα super stylish look τους, όπως και πολλές ακόμη celebrities.



Βrands όπως το Commé Des Garcons έχουν πολλές φορές συνδυάσει με διασκεδαστικό τρόπο το top αυτό στις collection τους, ενώ μεγάλα καταστήματα όπως σίγουρα έχουν ένα διάδρομο μόνο με αυτό το κομμάτι.



Eμείς το αγαπάμε και το έχουμε δείξει αφού πάντα την προτείνουμε στα σύνολα που σου ετοιμάζουμε. Ένα look με μαρινιέρα είναι πάντα stylish look! Aυτό να θυμάσαι!

