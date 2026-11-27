Ο Αντώνης Πανούτσος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητικούς δημοσιογράφους των τελευταίων ετών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή σήμερα Παρασκευή (27.11.26), μετά από εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο εκλιπών έδινε μάχη με τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τον οποίο είχε προσβληθεί.

Η ελληνική δημοσιογραφία θρηνεί την απώλεια μιας προσωπικότητας που σφράγισε με το καυστικό χιούμορ της την αθλητική αλλά και την κοινωνική επικαιρότητα.

Το στίγμα στην ελληνική δημοσιογραφία

Ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μια επιδραστική και αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στην ελληνική δημοσιογραφία των τελευταίων δεκαετιών. Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του δεν μπορούσαν να περιοριστούν εύκολα σε ένα στενό δημοσιογραφικό καλούπι. Γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με ρίζες από την αρχοντική Ύδρα, κουβαλούσε πάντα μέσα του τον «αέρα» του λιμανιού, αλλά και μια βαθιά, έμφυτη ευγένεια.

Η ζωή στο εξωτερικό και η επιστροφή στην Αθήνα

Πριν καθίσει πίσω από τα μικρόφωνα και τις γραφομηχανές, ο Πανούτσος έζησε ως «πολίτης του κόσμου». Έζησε για χρόνια στο εξωτερικό, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και το τότε Δυτικό Βερολίνο. Εκείνη την εποχή, το Φυλάκιο Τσάρλι χώριζε ακόμα τον κόσμο στα δύο.

Επέστρεψε στην Αθήνα το 1984, έχοντας στις αποσκευές του εμπειρίες, ακούσματα και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα για τη ζωή, τη μουσική και τα σπορ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, είχε εργαστεί και ως DJ.

Η είσοδος στα media και τα πρωτοποριακά έντυπα

Η είσοδός του στα ελληνικά media έγινε μέσα από το μεγάλο του πάθος, τις μοτοσυκλέτες. Δούλεψε σε εξειδικευμένα έντυπα και προχώρησε στην έκδοση των πρωτοποριακών για την εποχή περιοδικών «Μοτό» και «Οζ». Γρήγορα, όμως, το ταλέντο του να αναλύει το παιχνίδι μέσα από την ανθρώπινη συμπεριφορά τον έφερε στα μεγάλα αθλητικά και πολιτικά έντυπα.

Άφησε το στίγμα του στις σελίδες του «Φίλαθλου», της εφημερίδας που άλλαξε τη ροή του αθλητικού Τύπου. Επίσης, συνεργάστηκε με το «Φως των Σπορ», το «Βήμα» και αργότερα στη «Sportday». Τακτική ήταν και η παρουσία του με έξυπνα κοινωνικοπολιτικά κείμενα στην ιστοσελίδα «Protagon».

Η τηλεοπτική και ραδιοφωνική καταξίωση

Η απόλυτη καταξίωση για τον Αντώνη Πανούτσο στο ευρύ κοινό ήρθε μέσα από τη «μικρή οθόνη» και το ραδιόφωνο. Το τηλεοπτικό του «πάντρεμα» με τον Αντώνη Καρπετόπουλο δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Για πέντε χρόνια, η δική τους «Αθλητική Κυριακή» στην ΕΡΤ δεν ήταν απλά μια εκπομπή με φάσεις και γκολ.

Ήταν ένα ζωντανό talk show γεμάτο ειρωνεία, κινηματογραφικές αναφορές, ροκ αισθητική και ατάκες που γίνονταν αμέσως talk of the town. Μια εκπομπή που στη συνέχεια πήγε στο Mega, αλλά με σκοπό τον σχολιασμό της αγωνιστικής του Champions League. Το ίδιο concept υπηρέτησαν οι δύο Αντώνηδες με τεράστια επιτυχία για πάνω από 20 χρόνια και στο ραδιόφωνο.

Με πληροφορίες από: Newsit