Η ζωή μιας 9χρονης στο Ιράν: Το Persepolis μία ταινία- κόμικ που αξίζει να διδαχθεί στα σχολεία

Το Persepolis, το αριστούργημα της Marjane Satrapi, προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή των κοριτσιών και γυναικών στο Ιράν, μέσα από τα μάτια μιας νεαρής ηρωίδας. Αυτή η ταινία-κόμικ μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις προκλήσεις και τα όνειρα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε μια χώρα γεμάτη περιορισμούς.

Η ιστορία ακολουθεί τη Μάρτζι, ένα 9χρονο κορίτσι που μεγαλώνει στην Τεχεράνη. Μέσα από τις περιπέτειές της, η ταινία αναδεικνύει τη διαδικασία της αυτοανακάλυψης και της αντίστασης μπροστά σε αυστηρούς κανόνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τα δύσκολα θέματα που διαπραγματεύεται, η ταινία μπορεί να προσαρμοστεί και για μικρότερα παιδιά, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να συζητήσουν θέματα όπως η δικαιοσύνη και ο σεβασμός.

Οι προκλήσεις της Μάρτζι

Η Μάρτζι είναι μια περίεργη και θαρραλέα μικρή, που αγαπά να ρωτά και να εκφράζει τη γνώμη της. Ωστόσο, οι αλλαγές στη χώρα της φέρνουν φόβο και περιορισμούς, ειδικά για τα κορίτσια. Η γιαγιά της τής δίνει πολύτιμες συμβουλές, όπως να μείνει πιστή στον εαυτό της και να διατηρήσει τη δύναμη της καρδιάς της. Παρ’ όλα αυτά, η Μάρτζι συχνά βρίσκεται σε σύγκρουση με τους άδικους κανόνες που της επιβάλλονται.

Οι γονείς της, επιθυμώντας το καλύτερο για εκείνη, αποφασίζουν να την στείλουν να σπουδάσει στη Βιέννη, κάτι που προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα. Αν και νιώθει λύπη που θα απομακρυνθεί από την οικογένειά της, είναι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη για την εξερεύνηση ενός νέου κόσμου.

Η ζωή στη Βιέννη

Στη νέα της πόλη, η Μάρτζι προσπαθεί να προσαρμοστεί, χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Θέλει να ντύνεται όπως επιθυμεί και να ακούει τη μουσική που αγαπά, αποζητώντας φίλους που θα την σέβονται. Αν και συχνά νιώθει μοναξιά, προσπαθεί να βρει τη δύναμη μέσα της. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, διαλέγει να χορέψει το "Eye of the Tiger", ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή της με αυτό το μήνυμα: "Μπορώ να τα καταφέρω".

Το "Persepolis" και η σημασία του

Η ταινία "Persepolis", που κυκλοφόρησε το 2007, έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις, όπως το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και υποψηφιότητες για τα Όσκαρ. Μέσα από την αυτοβιογραφική της αφήγηση, η Satrapi αποτυπώνει την πορεία της από την αθωότητα στην ενηλικίωση, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δύσκολη θέση των γυναικών στο Ιράν. Η ιστορία της Μάρτζι δεν είναι απλώς προσωπική, αλλά και κοινωνική, αντικατοπτρίζοντας τις ευρύτερες αλλαγές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Το "Persepolis" είναι ένα έργο που αξίζει να διδαχθεί στα σχολεία, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλά κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως. Μέσα από την ιστορία της Μάρτζι, οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν μια πιο ευαίσθητη και συνειδητοποιημένη προσέγγιση στις έννοιες της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης.

