Μια ξεχωριστή παρουσίαση στο ERTFLIX και YouTube

Το βιντεοκλίπ του «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, έκανε την πρεμιέρα του το πρωί της Τετάρτης, 11 Μαρτίου 2026. Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο κανάλι της Eurovision στο YouTube, όπου εντός μίας ώρας κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 30.000 προβολές.

Στυλιστική προσέγγιση και δημιουργική ομάδα

Το βιντεοκλίπ συνδυάζει έναν δυναμικό οπτικό κόσμο με γρήγορες εναλλαγές εικόνων που αντλούν έμπνευση από τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, με τον Akyla να πρωταγωνιστεί. Η σκηνοθεσία είναι του Jim Georgantis, ενώ τα ειδικά εφέ έχουν αναλάβει οι San Tierrez. Οι δημιουργοί έχουν καταφέρει να συνδυάσουν το συναίσθημα με το χιούμορ, προσκαλώντας τους θεατές να απολαύσουν το ρυθμό του κομματιού και να χαμογελάσουν με τις ευφάνταστες εικόνες που παρουσιάζουν.

Το μήνυμα του Ferto

Το «Ferto» είναι προϊόν συνεργασίας του Akyla, του papatanice και του TEO.x3, ενώ τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Πρόκειται για ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι που αναφέρεται στην πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, αποτυπώνοντας την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και την επιθυμία να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά.

Οι στίχοι του «Ferto» εξερευνούν την απληστία και την ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά περισσότερα, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζουν τη σημασία της ευγνωμοσύνης και των ανθρώπων που μας υποστηρίζουν. Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς, οι οποίοι προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Η εμφάνιση της Eurovision

Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α' Ημιτελικού, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Το κομμάτι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Συντελεστές του βιντεοκλίπ

- **Καλλιτέχνης:** Akylas - **Τίτλος:** Ferto - **Συγγραφή:** Ορφέας Νόνης, Akylas - **Μουσική:** Akylas, papatanice, TEO.x3 - **Παραγωγή Μουσικής:** TEO.x3, papatanice, Ορφέας Νόνης, Akylas - **Μίξη:** TEO.x3, Κυριάκος Αστερίου - **Mastering:** Κυριάκος Αστερίου - **Εκτελεστικός Παραγωγός:** Νεκτάριος Κοκκινός, Akylas, TEO.x3 - **Σκηνοθεσία & Μοντάζ:** Jim Georgantis - **Vfx:** San Tierrez - **Art Director:** Χρήστος Τσιαμπακάρης - **Στυλίστας:** Philippe G. Missas - **HMUA:** Μαριάννα Γιορκ - **Φωτογράφος:** Νίκος Στόλις - **Συντελεστές:** Από τον Danny Ntarlas, τον Θάνο Τρυφωνίδη μέχρι την Εβέλιννα Στολτίδου.

Το βιντεοκλίπ του Akyla για το «Ferto» συνδυάζει μια μοναδική οπτική προσέγγιση και ένα ισχυρό συναισθηματικό μήνυμα. Αποτελεί μια ωραία ανάδειξη της προσωπικής ιστορίας του καλλιτέχνη, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την αξία των σχέσεων και της υποστήριξης από τους οικείους μας. Ανυπομονούμε να τον δούμε να εμφανίζεται στη Eurovision, ελπίζοντας να τιμήσει την ελληνική μουσική σκηνή.

