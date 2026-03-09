«Φέρτο»: Τα πρώτα πλάνα από το ανατρεπτικό βίντεο κλιπ – Ο Ακύλας αλλάζει «καπέλο»

Στις 11 Μαρτίου 2026, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πρώτη μετάδοση το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» από τον Akylas. Η μετάδοση θα γίνει μέσω της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» στο ERT1, με την αρχή να γίνεται στις 09:00. Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά, θα φιλοξενήσουν τον Akylas, ο οποίος θα μιλήσει για την προετοιμασία του για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Απαντήσεις και προετοιμασίες για τη Eurovision

Ο Akylas αναμένεται να δώσει λεπτομέρειες για το βιντεοκλίπ του αλλά και για τις προετοιμασίες που αφορούν τη συμμετοχή του στη Eurovision. Το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό είναι έντονο, καθώς η μουσική του «Ferto» έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους papatanice και TEO.x3, ενώ οι στίχοι φέρουν τις υπογραφές των Ορφέα Νόνη και Akylas.

Διαθέσιμο και σε ψηφιακές πλατφόρμες

Αμέσως μετά την προβολή του στο ERT1, το επίσημο βιντεοκλίπ θα είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision. Αυτό αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν την καλλιτεχνική δουλειά του Akylas και να συμμετάσχουν στη θετική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η Eurovision.

Σχόλια και προσδοκίες

Η συμμετοχή του Akylas στον διαγωνισμό έχει προκαλέσει ήδη θετικές αναφορές από τους φαν και τα μέσα ενημέρωσης, με πολλούς να εκφράζουν την προσμονή τους για την παρουσία του στη σκηνή της Eurovision. Ο Akylas έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο υποσχόμενους καλλιτέχνες της φετινής διοργάνωσης και η ιδιαίτερη προσέγγιση του στα μουσικά του έργα τον έχει κάνει να ξεχωρίζει.

Στο σύνολό του, το βιντεοκλίπ «Ferto» αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού και να προετοιμάσει το έδαφος για την εμφάνιση του Akylas στο Σαν Μαρίνο, όπου θα διαγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό. Η αναμονή για την 11η Μαρτίου είναι ήδη αισθητή, καθώς οι θαυμαστές του καλλιτέχνη ανυπομονούν να δουν το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του.

