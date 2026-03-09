Καραβάτου - Φερεντίνος: «Θύελλα» αντιδράσεων για την πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo – Ζητούν να «κατέβει»

Η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo, με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο σκηνές εμπνευσμένες από την κλασική ταινία «Αόρατος Εραστής».

Αντιγραφή διάσημης σκηνής

Η διαφήμιση του 2026 βασίζεται σε μια εμβληματική σκηνή της ταινίας με τη Ντέμι Μουρ και τον Πάτρικ Σουέιζι. Στην καμπάνια, η Καραβάτου αναλαμβάνει τον ρόλο της δημιουργίας του κοκορετσιού για το Πάσχα, ενώ ο Φερεντίνος την προσεγγίζει με τρυφερότητα, σχολιάζοντας: «Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Σκεφτόμουν αυτό που κάνεις. Δώσε μου τα χέρια σου. Πάμε μαζί. Πάνω - κάτω. Έργο τέχνης». Η Καραβάτου, με παιχνιδιάρικη διάθεση, του απαντά: «Δεν θα μου μείνει άντερο».

Αντίκτυπος στα social media

Η διαφήμιση δεν πέρασε απαρατήρητη και προκάλεσε ποικιλία αντιδράσεων στο Twitter και το Instagram. Πολλοί χρήστες διασκέδασαν με το χιούμορ και την ανατροπή της διαφήμισης, ωστόσο άλλοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους. Ένας χρήστης δήλωσε: «Άντε τώρα να ξαναδούμε αυτή τη σκηνή χωρίς να σκεφτούμε Καραβάτου-Φερεντίνο». Άλλοι χαρακτήρισαν τη διαφήμιση «σεξο-υπαινικτική», σχολιάζοντας τη σκηνή με την Καραβάτου και την σούβλα, υπογραμμίζοντας την αμηχανία που προκαλεί.

Άντε τώρα να ξαναδούμε αυτή τη σκηνή χωρίς να σκεφτούμε Καραβάτου-Φερεντινο.

Γιώργος Λιάγκας: Σχόλια και αντιδράσεις

Ο Γιώργος Λιάγκας, σχολιάζοντας τη διαφήμιση στον αέρα της εκπομπής του «Πρωινού», είπε: «Έπαθα ένα ψιλοσόκ. Είχα ακούσει ότι θα κάνει η Καραβάτου διαφήμιση, μετά έμαθα ότι θα την κάνει με τον Φερεντίνο. Τη θεώρησα έξυπνη, όπως όλες τις διαφημίσεις του Jumbo. Μιλάμε για δύο πρόσωπα πολύ mainstream, από το πάνω ράφι και οι δύο. Εγώ, όταν το είδα, είπα… τα φτιάξανε;». Οι δηλώσεις του Λιάγκα τονίζουν την οικειότητα που φαίνεται στη διαφήμιση, ενισχύοντας τις φήμες περί σχέσης μεταξύ των δύο παρουσιαστών.

Η διαφήμιση Jumbo με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο έχει προκαλέσει έναν κύκλο συζητήσεων που αγγίζει τα όρια του χιούμορ και του ερωτισμού. Οι αντιδράσεις δείχνουν την πολυπλοκότητα της δημόσιας αντίληψης για τις διαφημίσεις που προκαλούν έντονα συναισθήματα. Η τεχνική επιλογή να αντληθούν στοιχεία από μια κλασική ταινία μπορεί να φέρει αναμνήσεις, αλλά και να προκαλέσει κριτική. Είναι σαφές ότι οι διαφημίσεις που προσπαθούν να σπάσουν τα ταμπού και να προκαλέσουν συζητήσεις συχνά συγκεντρώνουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιδράσεις, κάτι που φαίνεται να ισχύει και για αυτή την περίπτωση.

