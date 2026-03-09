Οι εξελίξεις στη δημοφιλή σειρά «Να μ’ αγαπάς» αναμένονται καταιγιστικές, με τον Θεόφιλο να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι σχέσεις των χαρακτήρων δοκιμάζονται σφοδρά. Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στις 20:00, στον Alpha, και οι θεατές αναμένεται να βιώσουν έντονες συγκινήσεις.

Καταστροφικό ατύχημα και οικογενειακές εντάσεις

Η πλοκή εκτυλίσσεται γύρω από ένα σοκαριστικό ατύχημα που ανατρέπει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ο Θεόφιλος βρίσκεται σε μάχη για τη ζωή του, γεγονός που προκαλεί ρήγματα στις οικογενειακές σχέσεις και φέρνει στο φως παλιά μυστικά. Οι ήρωες αναγκάζονται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σε αναζήτηση συμβατού δότη.

Επεισόδιο 76: Το διαζύγιο και οι σκοτεινές αποκαλύψεις

Στο πρώτο επεισόδιο της Δευτέρας, ο Θεόφιλος προσπαθεί να αποτρέψει το διαζύγιο, χρησιμοποιώντας την τακτική της «μετάνοιας». Η Ζωή κάνει μια κίνηση που ανατρέπει τις ισορροπίες, ενώ ο Θεόφιλος παρουσιάζει μια πιο σκοτεινή πλευρά του χαρακτήρα του. Παράλληλα, οικονομικές σκιές και ζήλιες δημιουργούν ένταση, και στο φινάλε του επεισοδίου, ένα εκκωφαντικό ατύχημα αλλάζει τα πάντα.

Επεισόδιο 77: Στο νοσοκομείο και οι συγκρούσεις

Η είδηση του ατυχήματος συγκλονίζει την οικογένεια. Ο Θεόφιλος εισάγεται επειγόντως στο χειρουργείο, με την οικογένεια να συγκεντρώνεται στο νοσοκομείο, όπου οι εντάσεις κλιμακώνονται. Ο Χάρης επιτίθεται στη Ζωή και τον Λευτέρη, ενώ η Εβίτα πανικοβάλλεται από την πιθανότητα απώλειας του πατέρα της. Αν και η χειρουργική επέμβαση είναι επιτυχής, η κατάσταση του Θεόφιλου παραμένει κρίσιμη, απαιτώντας άμεση μεταμόσχευση νεφρού.

Επεισόδιο 78: Η αγωνία κορυφώνεται

Καθώς η κατάσταση του Θεόφιλου επιδεινώνεται, η αγωνία στο νοσοκομείο φτάνει στο αποκορύφωμά της. Ένα νέο σοκ προκύπτει όταν οι εξετάσεις για συμβατότητα δότη αποτυγχάνουν, αφήνοντας την οικογένεια σε αβεβαιότητα. Ο Θεόφιλος, ωστόσο, ζητά από τον γιατρό του να εξετάσει έναν πιθανό δότη, που είναι το βιολογικό του παιδί, γεγονός που προκαλεί σοκ στη Νικαίτη.

Επεισόδιο 79: Η σύγκρουση και οι αποκαλύψεις

Η τελευταία ανατροπή έρχεται με τον Λευτέρη, ο οποίος πιστεύει ότι η Σοφία κρύβεται πίσω από το ατύχημα και την παγιδεύει στο νοσοκομείο. Η σύγκρουση με τον Ορφέα εντείνεται, ενώ ο γιατρός Αθανασιάδης έχει σημαντική ενημέρωση σχετικά με τη μεταμόσχευση του Θεόφιλου. Η αγωνία για την εύρεση του συμβατού δότη συνεχίζει να εντείνεται.

Σχολιασμός

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των θεατών με τις απρόβλεπτες εξελίξεις της. Η επικείμενη αναζήτηση για συμβατό δότη και οι οικογενειακές εντάσεις προσδίδουν μια δραματική διάσταση στην πλοκή, ενώ οι χαρακτήρες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Τα επόμενα επεισόδια υπόσχονται έντονα συναισθήματα και συγκρούσεις, κρατώντας τους θεατές σε αγωνία.

