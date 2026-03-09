Τα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», υπόσχονται ανατροπές και ένταση που θα κρατήσουν τους τηλεθεατές σε αγωνία. Με την πλοκή να εξελίσσεται δραματικά, οι χαρακτήρες βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις που θα κρίνουν τις σχέσεις τους και τις τύχες τους.

Επεισόδιο 92 (Δευτέρα 9 Μαρτίου)

Ο Ορέστης ανακαλύπτει την αλήθεια σχετικά με τη Χριστιάνα και τη σύνδεσή της με τη μαφία. Αποφασίζει να μιλήσει στην Αλεξάνδρα, ωστόσο η Χριστιάνα, για να τον εμποδίσει, τον σκοτώνει και προσπαθεί να το παρουσιάσει ως ατύχημα. Στο μεταξύ, οι εντάσεις ανάμεσα στον Στέφανο και τη Βασιλική συνεχίζονται σχετικά με τη μετακόμιση στη Γερμανία. Ο Τζον εκδηλώνει σκηνές ζηλοτυπίας, ενώ ο Κωνσταντίνος και η Μαργαρίτα προσπαθούν να τον νουθετήσουν.

Από την άλλη, η Ασπασία, ο Λυκούργος και ο Παρασκευάς προετοιμάζονται για τη δίκη, ενώ η Φρύνη εκμεταλλεύεται την απουσία του Παρασκευά για να συναντήσει τον Κωνσταντίνο. Ο Μανώλης και η Αμαλία ζουν στιγμές πάθους, αλλά η επιστροφή του Μανώλη στην Κρήτη ανατρέπει την κατάσταση. Η Αλεξάνδρα ανησυχεί για την απουσία του Ορέστη και ειδοποιεί την Αστυνομία να τον αναζητήσει.

Επεισόδιο 93 (Τρίτη 10 Μαρτίου)

Η ένταση ανάμεσα στη Βασιλική και τον Στέφανο κορυφώνεται, με τη Μαλένα να παρακολουθεί έναν από τους καβγάδες τους. Ο Στέφανος αναγκάζεται να αποκαλύψει μέρος της αλήθειας στην κόρη του, που εκδηλώνει την επιθυμία να τον ακολουθήσει. Η Αιμιλία αρρωσταίνει και ο Κωνσταντίνος ματαιώνει το ραντεβού του με τη Φρύνη, προκαλώντας υποψίες για τη σχέση τους.

Η Μαρουσώ αναζητά τον Ορέστη, πιστεύοντας ότι μπορεί να υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του. Η παρεξήγηση μεταξύ του Πότη και της Μυρτώς συνεχίζεται, ενώ ο Παυλής σχεδιάζει εκδίκηση για τη Δάφνη. Η δίκη της Ασπασίας προχωρά με καταθέσεις από τον Παρασκευά και τον Κουράκο, ενώ η Μαργαρίτα ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Κρήτη για να στηρίξει την Αλεξάνδρα, η οποία ανακαλύπτει ότι ο Ορέστης της είχε πει ένα μεγάλο ψέμα.

Επεισόδιο 94 (Πέμπτη 12 Μαρτίου)

Η Χριστιάνα αρχίζει να καλύπτει το έγκλημα, αφαιρώντας τα ρούχα του Ορέστη και αφήνοντας ένα πλαστό σημείωμα που οδηγεί την Αλεξάνδρα σε λάθος συμπεράσματα. Παράλληλα, οι εντάσεις μεταξύ Στέφανου και Βασιλικής συνεχίζονται, με τον Στέφανο να παίρνει μια απόφαση που σοκάρει τη Βασιλική. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει απροειδοποίητα στο ανθοπωλείο και βλέπει τη Φρύνη με τον Παρασκευά, γεγονός που πυροδοτεί τη ζήλια του.

Η Αθηνά προσκαλεί τον Μιχάλη για φαγητό, με τον Τζον να μην μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του, δημιουργώντας ένταση. Ο Παυλής αιφνιδιάζει τη Δάφνη ζητώντας της να κάνουν παιδί. Η δίκη συνεχίζεται, με τον Λυκούργο να παρουσιάζει ανατροπές που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση. Παράλληλα, η αστυνομία πλησιάζει στην αλήθεια γύρω από τον θάνατο του Ορέστη, δημιουργώντας ανησυχία.

Σχολιασμός

Τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Η γη της ελιάς» προμηνύουν ανατροπές που θα αναδείξουν τις πολύπλοκες σχέσεις των χαρακτήρων. Ο θάνατος του Ορέστη και η προσπάθεια της Χριστιάνας να καλύψει το έγκλημα προσθέτουν έναν νέο, σκοτεινό τόνο στην πλοκή. Οι συναισθηματικές εντάσεις, οι αποκαλύψεις και οι σχέσεις που δοκιμάζονται δημιουργούν ένα πυκνό δίχτυ ίντριγκας, που σίγουρα θα κρατήσει το κοινό σε αγωνία.

