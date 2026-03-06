Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός Μπραντ Πιτ έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στην πλατεία Κοτζιά, όπου οι φανς του συγκεντρώθηκαν μαζικά για να τον δουν, καθώς η παρουσία του σχετίζεται με την καινούρια του ταινία “The Riders”. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν ένα κόκκινο σημάδι κάτω από το δεξί του μάτι, το οποίο προκάλεσε πολλές υποθέσεις σχετικά με την προέλευσή του.

Η άφιξη και η ατμόσφαιρα στην πλατεία Κοτζιά

Η πλατεία Κοτζιά μετατράπηκε σε σημείο ενδιαφέροντος όταν το μαύρο SUV που μετέφερε τον Πιτ σταμάτησε έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων. Παρά το εμφανές σημάδι στο πρόσωπό του, ο ηθοποιός φάνηκε ευδιάθετος και αντάλλαξε χαιρετισμούς με τους θαυμαστές του, λέγοντας απλά “Hello guys” πριν εισέλθει στο κτίριο. Στο εσωτερικό, είχαν στηθεί σκηνικά που περιλάμβαναν ακόμη και τον χώρο του Ληξιαρχείου, προσδίδοντας στην ατμόσφαιρα μια αίσθηση κινηματογραφικού στούντιο.

Η παραγωγή και οι επόμενοι σταθμοί

Η ταινία “The Riders” σκηνοθετείται από τον Έντουαρντ Μπέργκερ, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Τιμ Γουίντον, και στο καστ συμμετέχει και η Τζούλιαν Νίκολσον. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στην Ύδρα, η παραγωγή έχει στραφεί στο κέντρο της Αθήνας, με τις επόμενες ημέρες να περιλαμβάνουν γυρίσματα στη Νέα Μάκρη. Οι αναγκαίοι περιορισμοί και οι δρακόντειες αστυνομικές δυνάμεις δεν άφησαν κανένα περιθώριο για απρόοπτα, ενώ μάλιστα υπήρξε και σωσίας του Πιτ, που προκάλεσε σύγχυση στους παρευρισκόμενους.

Το “σημάδι” και οι εικασίες

Το κόκκινο σημάδι στο πρόσωπο του Μπραντ Πιτ έχει γίνει θέμα συζητήσεων, με πολλούς να αναρωτιούνται αν σχετίζεται με την πλοκή της ταινίας ή αν πρόκειται για κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η παρουσία του ηθοποιού στην Αθήνα έχει ήδη προκαλέσει έντονη αναστάτωση και προσμονή για την ταινία, η οποία αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση ακόμα και πριν από την επίσημη κυκλοφορία της.

Η επίσκεψη του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα και η αναστάτωση που προκλήθηκε είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα της επιρροής που μπορεί να έχει μια προσωπικότητα του Χόλιγουντ σε μια πόλη. Το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί γύρω από το “σημάδι” του ηθοποιού υποδηλώνει όχι μόνο την προσμονή για την ταινία “The Riders”, αλλά και τη διαρκή γοητεία που ασκούν οι σταρ του σινεμά στην κοινή γνώμη. Η ταινία, που βασίζεται σε ένα γνωστό λογοτεχνικό έργο, ενδέχεται να φέρει νέες προοπτικές στον κινηματογράφο και να ενισχύσει την εικόνα της Αθήνας ως προορισμού για μεγάλες παραγωγές.

