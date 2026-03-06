Μέγας Αλέξανδρος: Η νέα σειρά του Netflix που «σκαλίζει» τη σχέση του με τον Αριστοτέλη και ανάβει φωτιές

Μια επική αναδρομή στα νεανικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μια καινούργια σειρά του Netflix ετοιμάζεται να προσεγγίσει τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εστιάζοντας στα εφηβικά του χρόνια και τη σημαντική σχέση του με τον φιλόσοφο Αριστοτέλη. Το πρότζεκτ, με τίτλο «Alexander», αναμένεται να συνδυάσει ιστορικά στοιχεία με δραματικές πτυχές, προσφέροντας μια νέα προοπτική στην κλασική αυτή ιστορία.

Ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Heated Rivalry», Τζέικομπ Τίρνι, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ ο Brendan Brady, συνεργάτης του Τίρνι στο προηγούμενο έργο, θα συνυπογράψει το σενάριο. Η σειρά αποτελεί διασκευή του μυθιστορήματος «The Golden Mean» της Καναδής συγγραφέα Annabel Lyon, που κυκλοφόρησε το 2009, εστιάζοντας στη σχέση του Αριστοτέλη με τον νεαρό Αλέξανδρο.

Η παραγωγή και οι δημιουργοί πίσω από τη σειρά

Η παραγωγή της σειράς είναι υπό την αιγίδα της Aggregate Films, της εταιρείας που ανήκει στους Jason Bateman και Michael Costigan. Εκτός από τον Τίρνι και τον Brady, οι οποίοι θα λειτουργήσουν και ως εκτελεστικοί παραγωγοί μέσω της δικής τους εταιρείας, Accent Aigu Entertainment, η σειρά προγραμματίζεται να προσφέρει μια βαθιά ανάλυση της σχέσης δασκάλου και μαθητή.

Η ιστορία θα διαδραματίζεται σε μια ιστορική περίοδο, όταν η αθηναϊκή δύναμη υποχωρεί και ο Αριστοτέλης φτάνει στη Μακεδονία για να διδάξει τον νεαρό πρίγκιπα. Μέσα από τις ίντριγκες της αυλής, τις πολιτικές φιλοδοξίες και τις προσωπικές συγκρούσεις, θα εξερευνηθεί η μοναδική σύνδεση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο άνδρες, μια σχέση που αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην ιστορία της εποχής.

Το όραμα του Netflix για τη σειρά

Η Jinny Howe, επικεφαλής σειρών για ΗΠΑ και Καναδά στο Netflix, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μεταφορά του βιβλίου στη μικρή οθόνη. Δήλωσε ότι η σειρά θα επιχειρήσει να προσεγγίσει τη διαχρονική σχέση εξουσίας ανάμεσα στον μέντορα και τον μαθητή, συνδυάζοντας επική αφήγηση με δραματικούς και συναισθηματικούς θριάμβους.

Η σειρά υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό, προσφέροντας μια νέα ματιά σε μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ιστορίας και τις επιρροές που καθόρισαν την πορεία του.

Σχόλια

Η εξέλιξη αυτή του Netflix προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία να αναδειχθεί η κλασική ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Η εστίαση στη σχέση του με τον Αριστοτέλη μπορεί να αποκαλύψει πτυχές της σκέψης και του χαρακτήρα του Αλεξάνδρου που συχνά παραβλέπονται. Με τη συμμετοχή καταξιωμένων δημιουργών και την υποστήριξη μιας μεγάλης παραγωγής, το «Alexander» φαίνεται να έχει όλες τις προδιαγραφές για να γίνει μια από τις πιο συζητημένες σειρές της πλατφόρμας.

