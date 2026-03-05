Ο τηλεοπτικός αέρας της εκπομπής Live News στο MEGA έγινε εκρηκτικός καθώς η συζήτηση ανάμεσα στον Νίκο Ευαγγελάτο και τον καθηγητή Νικόλαο Κοσματόπουλο από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού ξέφυγε από τη συνηθισμένη ροή. Ο καθηγητής εισήγαγε την τοποθέτησή του με την αιχμηρή φράση: «Θέλετε να γίνετε viral προφανώς», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δημοσιογράφου που απάντησε: «Δεν έχω την ανάγκη να γίνω viral. Δεν έχω ανάγκη εσάς αν θέλω να γίνω viral».

Αναταραχή και αλληλοκατηγορίες

Η συζήτηση έλαβε πιο προσωπική τροπή όταν ο Νίκος Ευαγγελάτος κατηγορήθηκε από τον Κοσματόπουλο για υπεραπλούστευση και διαστρέβλωση. Ο καθηγητής δήλωσε ότι η ταμπέλα «ο καθηγητής που υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς» είναι μια μορφή στόχευσης. «Δεν μου πέφτει λόγος για το ιρανικό καθεστώς. Είμαι εναντίον του πολέμου. Είμαι εναντίον της γενοκτονίας, αν είμαι κάτι», τόνισε.

Ο Ευαγγελάτος, από την άλλη, υπερασπίστηκε τις απόψεις του λέγοντας: «Από την άλλη μεριά το να αφήσουμε και την κατάσταση που υπάρχει και τους ανθρώπους να τους πυροβολούν στον δρόμο όταν διαδηλώνουν. Μετά για να δώσουν στις οικογένειας τα πτώματα ζητούσαν και λεφτά».

Η κατάσταση στον Λίβανο και τα drones

Η κουβέντα περιέλαβε και την πολιτική κατάσταση του Λιβάνου. Ο Ευαγγελάτος σημείωσε ότι «Από τον Λίβανο φεύγουν τα drones που πάνε στην Κύπρο», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Κοσματόπουλου: «Όχι όχι κύριε Ευαγγελάτο, δεν θα το πείτε κι αυτό». Ο Ευαγγελάτος ανταπάντησε: «Δεν θα ζητήσω την άδειά σας για να πω αυτό που θέλω».

Η κατάσταση θερμάνθηκε περαιτέρω όταν ο Κοσματόπουλος ζήτησε αποδείξεις για τις απογειώσεις των drones από τον Λίβανο, ο δε Ευαγγελάτος απάντησε ότι δεν είχε φωτογραφίες να προσφέρει.

Θεωρίες και ευθύνες

Η συζήτηση οδηγήθηκε σε ακόμα πιο έντονα επίπεδα όταν ο Κοσματόπουλος ανέφερε υποστηρίξεις από βρετανούς στρατιωτικούς σχετικά με τα drones και τη σύλληψη πρακτόρων της Μοσάντ στη Σαουδική Αραβία. Ο Ευαγγελάτος χαρακτήρισε αυτές τις απόψεις ως θεωρίες συνωμοσίας, γεγονός που προκάλεσε εντονότατη αντίδραση από τον καθηγητή. «Έχετε δικαίωμα να προσβάλετε έτσι κόσμο. Λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Πάρτε το πίσω», τόνισε.

Ο Κοσματόπουλος δεν δίστασε να κατηγορήσει τον Ευαγγελάτο και άλλους δημοσιογράφους πως είναι ηθικοί υπεύθυνοι για καταστροφές στη Μέση Ανατολή, λέγοντας: «Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια. Είστε επικίνδυνος».

