Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά του Λάκη Λαζόπουλου και του τηλεοπτικού σταθμού Mega, μετά από μια σειρά επιθέσεων που θεωρεί ότι ξεπερνούν τα όρια της κριτικής.

Μήνυση και αγωγή: Η αντίδραση του υπουργού

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε «χυδαία επίθεση» από τον Λάκη Λαζόπουλο, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από το Mega. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι αυτή η επίθεση υπήρξε «σφοδρή, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία».

Η ηθική βλάβη και ο φόβος

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα λόγια του Λαζόπουλου προκάλεσαν σημαντική ηθική βλάβη και δικαιολογημένο φόβο στην οικογένειά του. Ο Άδωνις Γεωργιάδης θεωρεί ότι τα όσα ειπώθηκαν δεν ήταν μόνο ποινικώς κολάσιμα, αλλά επίσης αποτελούν παραβίαση της αστικής δικαιοσύνης.

«Η επίθεση αυτή κατά τη γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά

 

Καταγγελία στο ΕΣΡ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν περιορίστηκε στη μήνυση και την αγωγή. Προχώρησε επίσης σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), που είναι το μόνο αρμόδιο θεσμικό όργανο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων στην τηλεόραση. Ο υπουργός εξέφρασε τη λύπη του που αναγκάζεται να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που γενικά αποφεύγει τα δικαστήρια σεβόμενος την ελευθερία του λόγου, δεν του απομένει πλέον άλλη επιλογή.

