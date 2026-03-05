«Άστραψε και βρόντηξε» η Ρούλα Κορομηλά κατά των παρουσιαστών ειδήσεων: «Νιώθω άβολα»

Μια ηχηρή παρέμβαση για την τρέχουσα εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης πραγματοποίησε η Ρούλα Κορομηλά, βάζοντας στο στόχαστρό της τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα δελτία ειδήσεων. Η «εθνική τηλεπαρουσιάστρια», με την πολυετή εμπειρία της μπροστά από τις κάμερες, δεν δίστασε να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά ορισμένων παρουσιαστών, προκαλώντας αίσθηση στον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό κόσμο.

Η κριτική για την υπερβολή και την ανθρωποφαγία

Η Ρούλα Κορομηλά, μέσα από μια δημόσια τοποθέτηση, εστίασε στην έντονη δραματοποίηση της επικαιρότητας και στον τρόπο που οι παρουσιαστές των ειδήσεων επιλέγουν να διαχειριστούν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα. Η ίδια τόνισε ότι η υπερβολική έκθεση και ο εντυπωσιασμός έχουν πάρει τη θέση της ψύχραιμης ενημέρωσης, γεγονός που την κάνει να αισθάνεται «άβολα» ως τηλεθεάτρια.

Σύμφωνα με την παρουσιάστρια, η τηλεόραση σήμερα:

Χρησιμοποιεί έναν λόγο που συχνά αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας.

Εστιάζει περισσότερο στο «φαίνεσθαι» και στην τηλεθέαση παρά στην ουσία της είδησης.

Χάνει το μέτρο και τον σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στις ειδήσεις.

Το μήνυμα προς τους νέους συναδέλφους

Η παρέμβασή της δεν έμεινε μόνο στη διαπίστωση των κακώς κειμένων, αλλά λειτούργησε και ως μια συμβουλή προς τις νέες γενιές των τηλεοπτικών προσώπων. Η Ρούλα Κορομηλά υπογράμμισε ότι η ευγένεια και το μέτρο είναι αρετές που φαίνεται να εκλείπουν από το σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο, ενώ η ανάγκη για συνεχή σχολιασμό των πάντων οδηγεί σε λάθη και αμετροέπεια.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η ελληνική τηλεόραση δέχεται έντονη κριτική για τον τρόπο που καλύπτει μεγάλες υποθέσεις της επικαιρότητας, με την Κορομηλά να εκπροσωπεί μια «παλιά σχολή» που έδινε προτεραιότητα στη λάμψη αλλά και στον σεβασμό προς το κοινό. Η αντίδρασή της αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς στις τηλεοπτικές εκπομπές, ανοίγοντας εκ νέου τον διάλογο για τον ρόλο και την ποιότητα της ενημέρωσης.

Πιστεύετε ότι η κριτική της Ρούλας Κορομηλά αντανακλά την άποψη της πλειοψηφίας των τηλεθεατών για την ποιότητα των σημερινών δελτίων ειδήσεων;

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε ο δημοσιογράφος, ποιητής και λογοτέχνης Σπύρος Κατσίμης – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του Μαριλένας