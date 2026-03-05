Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε βρέθηκαν αντιμέτωποι σε έντονο διάλογο κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής τους σχετικά με την απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Η συζήτηση ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, όταν ο Άρης Πορτοσάλτε εξέφρασε αμφιβολίες για την αξία της απεργίας και την συμμετοχή σε αυτήν.

Αντιπαράθεση για την απεργία

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής "Live You", ενώ προβάλλονταν πλάνα από τη διαμαρτυρία μπροστά στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ο Πορτοσάλτε σχολίασε με σαρκασμό την παρουσία των διαδηλωτών, λέγοντας: «Δυναμική βλέπω η παρέμβαση στο υπουργείο. Αραιά αραιά, καμιά τριανταρέα τους βλέπω». Η Αναστασοπούλου, αντιδρώντας, του απάντησε: «Άρα ήθελες περισσότερους εσύ». Ο Πορτοσάλτε διευκρίνισε ότι δεν επιθυμούσε περισσότερους διαδηλωτές, αλλά θεωρούσε τη σκηνή «γελοία».

Η Μαρία Αναστασοπούλου πήρε το λόγο, τονίζοντας ότι το αίτημα των απεργών αφορά την αγωνία για τους συναδέλφους τους που εργάζονται στα πλοία, όπου τα αποθέματα τελειώνουν. Ο Πορτοσάλτε, ωστόσο, αντέδρασε με την ερώτηση: «Η ακτοπλοΐα σε τι φταίει; Αυτό δεν καταλαβαίνω». Η Αναστασοπούλου απάντησε ότι δεν μπορεί να του απαντήσει η ίδια και τον προέτρεψε να ρωτήσει τους απεργούς.

Κατηγορίες για «νταβατζιλίκι»

Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα όταν ο Πορτοσάλτε αναφέρθηκε σε «νταβατζιλίκι του ΚΚΕ», προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Αναστασοπούλου. «Μου απευθύνεσαι λες και προκήρυξα εγώ την απεργία», είπε ενοχλημένη. Πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι απλώς ασκούν το δικαίωμά τους στην απεργία και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό.

Ο Πορτοσάλτε συνέχισε: «Όχι, σχολιάζω την απεργία, την τζάμπα απεργία του ΚΚΕ που βασανίζει και στερεί την ακτοπλοΐα από τους πολίτες που ζουν στα νησιά. Είναι άλλο πράγμα τώρα να διαμαρτύρεσαι, άλλο να ζητάς και άλλο να κηρύσσεις απεργία. Πρέπει να το λύσουμε αυτό κάποια στιγμή».

Σχόλια και αντιδράσεις

Η συζήτηση δημιουργεί έντονες αντιδράσεις και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να παίρνουν θέση υπέρ ή κατά των δύο δημοσιογράφων. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στην κοινωνία σχετικά με το δικαίωμα στην απεργία και τη σημασία της ως μέσο διαμαρτυρίας.

Ο διάλογος αυτός φέρνει στο προσκήνιο την ευρύτερη συζήτηση για το ρόλο των ΜΜΕ στη διαχείριση και παρουσίαση θεμάτων που αφορούν κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, καθώς και την ευθύνη των δημοσιογράφων να διατηρούν την αντικειμενικότητά τους.

