Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, «The Riders». Ο διάσημος ηθοποιός έχει ήδη ολοκληρώσει μέρος των γυρισμάτων στην Ύδρα και πλέον βρίσκεται στην Αθήνα. Το όνομά του έχει συνδεθεί με μια Ελληνίδα ηθοποιό, την Μαρία Καλλιμάνη, η οποία φημολογείται ότι συμμετείχε σε κοινή σκηνή μαζί του.

Από την Ύδρα στην Αθήνα

Ο Πιτ μεταφέρθηκε από την Ύδρα στην Αθήνα με ένα πολυτελές σκάφος, όπως αποκαλύφθηκε από την εκπομπή «Buongiorno». Οι κάμερες κατέγραψαν το ταξίδι του, ενώ οι πληροφορίες γύρω από το έργο του στο νησί συνεχίζουν να τραβούν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η φήμη για την Ελληνίδα ηθοποιό

Η Μαρία Καλλιμάνη, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης, φαίνεται να συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα. Παρόλο που οι λεπτομέρειες παραμένουν μυστικές λόγω των συμφωνιών εμπιστευτικότητας, οι φήμες για κοινή σκηνή με τον Πιτ συνεχίζουν να κυκλοφορούν. «Είμαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια», δήλωσε ο Καβατζίκης, προσθέτοντας έτσι καύσιμα στη φήμη.

Επόμενοι προορισμοί

Η Κατερίνα Ζαρίφη, από την ίδια εκπομπή, ανέφερε ότι ο Πιτ αναμένεται να συνεχίσει τα γυρίσματα στη Χαλκίδα. Αυτό το γεγονός ενισχύει την προσδοκία των τοπικών κοινοτήτων, καθώς η παρουσία του ηθοποιού αποτελεί σημαντικό γεγονός για την περιοχή.

Η Ελλάδα στο προσκήνιο

Η έλευση του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα έχει προσδώσει σημαντική προσοχή στη χώρα, ιδιαίτερα στις περιοχές που φιλοξένησαν τα γυρίσματα. Η τοπική οικονομία και ο τουρισμός ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της δημοσιότητας.

