Η Eurovision 2026 μόλις ξεκίνησε να ανεβάζει ρυθμούς, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στον πίνακα στοιχημάτων αναδεικνύουν νέες ανατροπές. Η ελληνική συμμετοχή, που αρχικά κατείχε ισχυρή θέση στη δεύτερη θέση, βλέπει πλέον την κατάταξή της να υποχωρεί, καθώς οι ανταγωνιστές ανεβάζουν ταχύτητα.

Η θέση της Ελλάδας και οι αλλαγές στην κορυφή

Ο Akylas, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto», βρέθηκε πρόσφατα στην τρίτη θέση, μετά από την αναπάντεχη άνοδο της Δανίας με το «Før Vi Går Hjem». Η παρουσίαση νέων τραγουδιών από άλλες χώρες έχει καθοριστική επίδραση, με τη Φινλανδία να παραμένει στην κορυφή με το «Liekinheitin», που συγκεντρώνει το 21% των προτιμήσεων και αποδόσεις από 2,8.

Η παγκόσμια απειλή και οι προσπάθειες ανατροπής

Η εκπληκτική άνοδος της Δανίας ήταν η μεγάλη έκπληξη της ημέρας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και αφήνοντας την Ελλάδα να αναζητά νέες στρατηγικές. Ταυτόχρονα, η Αυστραλία προβάλλει ως νέος απειλητικός αντίπαλος, με το τραγούδι «Eclipse» της Delta Goodrem να κατακτά την τέταρτη θέση με πιθανότητες νίκης 9%.

Οι υπόλοιπες θέσεις και οι αναμενόμενες εξελίξεις

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με τον Noam Bettan, που αναμένεται να αποκαλύψει το τραγούδι του μέσα στην εβδομάδα. Ακολουθεί η Σουηδία, η οποία θα επιλέξει τη συμμετοχή της το προσεχές Σάββατο. Η Γαλλία παραμένει στην έβδομη θέση, ενώ η Μάλτα, η Κύπρος και η Ουκρανία ολοκληρώνουν τη δεκάδα με ποσοστά 3%.

Οι μεταβολές αυτές αναμένονται να συνεχιστούν καθώς πλησιάζει ο Μάιος και οι σκηνικές εμφανίσεις των διαγωνιζομένων θα επηρεάσουν τις τρέχουσες τάσεις.

Η Eurovision παραμένει ένα δυναμικό γεγονός, όπου οι ανατροπές και οι εκπλήξεις είναι συνεχείς. Με τη Δανία και την Αυστραλία να ανεβαίνουν στην κατάταξη, το αποτέλεσμα μένει ανοιχτό. Η Ελλάδα, αν και έχει υποχωρήσει, διαθέτει τις δυνατότητες να επανέλθει δυναμικά, εφόσον κάνει τις κατάλληλες κινήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Nemo: Επέστρεψε το τρόπαιο της Eurovision τυλιγμένο με χαρτί υγείας – «Γυαλιά καρφιά» και σιωπή από την EBU