Η δημοφιλής σειρά του MEGA, "Η γη της ελιάς", συνεχίζει να καθηλώνει τους θεατές με καταιγιστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις. Στις νέες περιλήψεις των επεισοδίων, οι υποψίες του Λυκούργου για τη σχέση του Κωνσταντίνου και της Φρύνης επιβεβαιώνονται, φέρνοντας αναταράξεις στις ζωές των πρωταγωνιστών.

Μυστικά και αποκαλύψεις

Τα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 2 έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου υπόσχονται μεγάλες ανατροπές. Ο Στέφανος βρίσκεται σε δίλημμα καθώς δέχεται μια πρόταση εργασίας από νοσοκομείο στη Γερμανία, γεγονός που τον ωθεί να πάρει την απόφαση να φύγει από τη Μάνη, αφήνοντας τη Βασιλική αιφνιδιασμένη. Παράλληλα, ο Τζον εκδηλώνει έντονη ζήλια για την Αθηνά, πιστεύοντας ότι κάτι τρέχει ανάμεσα σε εκείνη και τον Μιχάλη.

Στα χνάρια της αλήθειας

Στο επεισόδιο της Δευτέρας, ο Λυκούργος έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα όταν εντοπίζει τον Κωνσταντίνο και τη Φρύνη μαζί. Η Μαργαρίτα επιθυμεί να αποκαλύψει τη σχέση τους στον Λυκούργο, όμως η Αθηνά έχει διαφορετική άποψη. Ο Παυλής, ανάρρωσε από τραυματισμό, επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη Μάνη, αλλά οι φίλοι του προσπαθούν να τον εμποδίσουν.

Η ώρα των αποφάσεων

Η Τρίτη φέρνει νέες εξελίξεις καθώς ο Κωνσταντίνος επιβεβαιώνει στον Λυκούργο ότι σκοπεύει να ξεκινήσει μια νέα ζωή, ενώ ο Στέφανος βρίσκεται σε ένταση λόγω της παρουσίας του πατέρα του στη Μάνη που απειλεί την οικογενειακή γαλήνη. Ο Παρασκευάς απομακρύνεται οριστικά από τη Φρύνη, ενώ ο Αντώνης αντιμέτωπος με εκβιασμούς, αποφασίζει να αντισταθεί.

Ανατροπές και συγκρούσεις

Στο επεισόδιο της Πέμπτης, η επανασύνδεση της Δάφνης με τον Παυλή οδηγεί στην απόφαση να επιστρέψουν στην Κρήτη. Ο Στέφανος πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για την καριέρα του, ενώ ο Λυκούργος προσπαθεί να κατανοήσει πλήρως τη σχέση Κωνσταντίνου και Φρύνης. Η ιστορία κορυφώνεται με τη ζήλια του Τζον να δημιουργεί προβλήματα στη σχέση του με την Αθηνά και τον Μανώλη να περνά μια αναπάντεχη νύχτα με την Αμαλία.

Η σειρά συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, προσφέροντας συναισθηματικές εντάσεις και απροσδόκητες εξελίξεις.

Διαβάστε ακόμα: «Αντίο» στην Αντιγόνη Πανελλή: Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο για την απώλεια της γνωστής δημοσιογράφου