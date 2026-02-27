Η φήμη και η κληρονομιά της Αντιγόνης Πανέλλη σημάδεψαν τη δημοσιογραφική κοινότητα, καθώς η εξαίρετη δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου. Το κλίμα ήταν φορτισμένο από συγκίνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου, όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία της, παρουσία των φίλων, συναδέλφων και συγγενών της. Η ξαφνική της απώλεια άφησε ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που την αγάπησαν και τη θαύμαζαν.

Ηγετική παρουσία στη δημοσιογραφία

Η Αντιγόνη Πανέλλη διακρινόταν για την ευφυΐα και την ευστροφία της. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και την κριτική της σκέψη, κατάφερε να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ακεραιότητας. Το έργο της και ο τρόπος που προσέγγιζε τα θέματα της επικαιρότητας άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα της στον δημοσιογραφικό χώρο. Όπως τόνισε η αντιπρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ, Αγγελική Γυπάκη, η Αντιγόνη ήταν μια ασυμβίβαστη δημοσιογράφος που πάντα προσέγγιζε τα πράγματα με ενσυναίσθηση και διαύγεια.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά και αγάπη

Μιλώντας για την προσωπικότητά της, η δημοσιογράφος Εμμανουέλα Αργείτη υπενθύμισε ότι η Αντιγόνη ήταν σύμβολο ειλικρίνειας και αφοσίωσης. Η προσφορά της στους φίλους και την οικογένειά της ήταν απεριόριστη. Το χιούμορ της και ο τρόπος που διαχειριζόταν τις καταστάσεις ήταν μοναδικός και ανεπανάληπτος, προκαλώντας σε όλους ένας βαθιάς εκτίμησης και σεβασμού.

Η Αντιγόνη στη σκιά της παράδοσης και της πρωτοπορίας

Η Κατερίνα Γαλανού, επίσης δημοσιογράφος και στενή φίλη της, αποχαιρέτησε την Αντιγόνη με συγκινητικά λόγια. Περιέγραψε την προσωπικότητά της ως ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό που συνδυάζει την παράδοση με την πρωτοπορία. Μια γυναίκα που ήξερε να προστατεύει τους φίλους της, να τους καθοδηγεί και να τους εμπνέει. Η ακεραιότητα και η αξιοπρέπειά της θα παραμείνουν ζωντανές στις μνήμες όσων την γνώρισαν.

Το τελευταίο αντίο

Στο τελευταίο της ταξίδι, την Αντιγόνη συνόδευσαν πολλές προσωπικότητες από τον πολιτικό και τον δημοσιογραφικό χώρο. Ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Η απουσία της δεν θα καλυφθεί εύκολα, καθώς η Αντιγόνη αποτελεί αναντικατάστατο πρόσωπο για όλους όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της.

