Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό ταράζει τα νερά της Eurovision, καθώς το βραβείο του 2024 επιστρέφεται με αναπάντεχο τρόπο. Ο καλλιτέχνης Nemo, νικητής του διαγωνισμού εκείνης της χρονιάς, επέλεξε να στείλει πίσω το κρυστάλλινο μικρόφωνο, τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και κατεστραμμένο, προκαλώντας σοκ και συζητήσεις γύρω από τα κίνητρα και τις συνέπειές του.

Η κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Το βραβείο, που αποτελεί σύμβολο νίκης και αναγνώρισης, έφτασε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) στη Γενεύη, τυλιγμένο με απρόβλεπτο τρόπο. Η καταστροφή του μικροφώνου, το οποίο είναι γνωστό για την ευθραυστότητά του, έχει ήδη αναφερθεί ως ατύχημα κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαγωνισμού στο Μάλμε, όταν είχε σπάσει στα χέρια του Nemo, προκαλώντας του τραυματισμό.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από την πράξη

Η επιστροφή του βραβείου δεν ήταν απλώς μια κίνηση αγανάκτησης, αλλά μια συνειδητή διαμαρτυρία του Nemo. Ο 26χρονος καλλιτέχνης εξέφρασε την αντίθεσή του στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, χαρακτηρίζοντας την ως παράλειψη της Γενικής Συνέλευσης να αποκλείσει τη χώρα από τον διαγωνισμό. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από τον Nemo τον Δεκέμβριο του 2025, θέλοντας να καταδείξει τη διαφωνία του με την πολιτική στάση των διοργανωτών.

Η σιωπή της EBU και η αμφιβολία για το βραβείο

Η EBU, ενώ επιβεβαιώνει την επιστροφή του τροπαίου, αποφεύγει να σχολιάσει την κατάσταση του αντικειμένου. Σε ερώτηση που υπέβαλε το ελβετικό μέσο «Blick», η Ένωση περιορίστηκε να εκφράσει τη λύπη της για την απόφαση του Nemo, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες ή να κοινοποιήσει φωτογραφίες του μικροφώνου. Η γενικόλογη τοποθέτηση της EBU και η απουσία επίσημης δήλωσης από την πλευρά του Nemo εντείνουν το μυστήριο γύρω από το γεγονός.

Η επερχόμενη διοργάνωση και αλλαγές

Το περιστατικό συμπίπτει με την ανακοίνωση αλλαγών στη Eurovision του 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Ανάμεσα στις προγραμματισμένες αλλαγές, βρίσκεται και ο επανασχεδιασμός του τροπαίου. Οι φήμες θέλουν το νέο τρόπαιο να είναι πιο ανθεκτικό, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.

Το ζήτημα της επιστροφής του βραβείου από το Nemo δεν είναι απλώς μια είδηση για την Eurovision αλλά φωτίζει τις εντάσεις και τις πολιτικές διαφωνίες που συχνά συνοδεύουν τον διαγωνισμό. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η EBU θα πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κρίση με τρόπο που να προστατεύει το κύρος και την ενότητα του θεσμού.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Ο Akylas «χτίζει» το δρόμο προς την κορυφή και έγινε lego