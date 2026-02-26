Ο Good Job Nicky, γνωστός τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της συμμετοχής του στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά", μίλησε για την εμπειρία του αυτή και τις ανακαλύψεις που έκανε για τον εαυτό του.

«Οι επιλογές από απειρία»

Ο Good Job Nicky παραδέχτηκε ότι η εμπειρία της συμμετοχής του στη Eurovision ήταν γεμάτη συναισθήματα και αυτογνωσία. Όπως ανέφερε, "Πήρα επιλογές από απειρία. Δεν ξέρω αν μου ταίριαζε όλο αυτό, έτσι όπως το έκανα". Η διαδικασία αυτή του έδωσε την ευκαιρία να σκεφτεί περισσότερο για το τι πραγματικά επιθυμεί και αναρωτήθηκε αν θα επαναλάμβανε την εμπειρία με τον ίδιο τρόπο.

Το ταξίδι της Eurovision

Η διαδρομή προς τη Eurovision δεν ήταν μόνο ένας αγώνας, αλλά και μια μοναδική εμπειρία συντροφικότητας. "Ήταν μία περιπέτεια που τη ζήσαμε μαζί με άλλα 27 πρόσωπα, που δεθήκαμε. Έχουμε και κάτι group chats τώρα", σημείωσε. Η υποστήριξη που βίωσε από άλλους συμμετέχοντες, όπως ο Akyla, η Marseaux και η Ευαγγελία, ήταν καθοριστική για την συνολική του εμπειρία.

Συναισθηματική εκτόνωση και ανακούφιση

Ο τραγουδιστής περιέγραψε την συναισθηματική πίεση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον διαγωνισμό. "Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι από εκτόνωση", εξομολογήθηκε, αναφερόμενος σε μια στιγμή που συνειδητοποίησε ότι κάποιες καταστάσεις ήταν πέρα από τον έλεγχό του. Παρά τις δυσκολίες, έμαθε να αποδέχεται ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Η υποστήριξη από το περιβάλλον του

Ο Good Job Nicky δεν στάθηκε μόνος του σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η σύντροφός του, όπως ανέφερε, ήταν "στρατιώτης δίπλα μου αυτή την περίοδο", προσφέροντάς του την ψυχραιμία που του έλειπε. "Λίγα πράγματα με σκαλώνουν", δήλωσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που έλαβε από το οικείο του περιβάλλον.

Το κατάλληλο τραγούδι και το μέλλον

Συζητώντας για το αποτέλεσμα της Eurovision, ο Good Job Nicky αναγνώρισε την επιλογή του τραγουδιού του Akyla ως την πιο κατάλληλη. "Το τραγούδι του Akyla ήταν το πιο κατάλληλο για την Eurovision", είπε, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε χρονιά και να συμμετείχε, θα είχε μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

Η εμπειρία της Eurovision μπορεί να μην είχε το αποτέλεσμα που ο ίδιος επιθυμούσε, αλλά του προσέφερε ανεκτίμητα μαθήματα ζωής και νέες προοπτικές για το μέλλον του στη μουσική βιομηχανία.

